Google Earth新增「縮時攝影」 讓使用者更容易了解各地氣候變遷影響

Google Earth稍早宣布加入「縮時攝影」 (Timelapse)功能，讓使用者能透過調整時間軸觀察地球各地近40年的改變。

而這些資料源自Google合作取得累積超過37年 (1984年-2020年)、數量超過2400萬張開源衛星照片，並且藉由Google圖像縫合技術在Google Earth上呈現，並且與美國卡內基美隆大學CREATE實驗室合作開發出「縮時攝影」功能的基礎技術。

藉由時間軸的設定，使用者可透過「縮時攝影」方式觀察不同地區在過去數十年的改變，例如觀察亞馬遜雨林多年以來保育成果，以及在沙烏地阿拉伯焦夫省如何在沙漠地帶發展農業，另外也能看見美國內華達州的拉斯維加斯賭城擴張發展變化，或是看中東產油國家科威特城市規模發展。

同時，Google Earth也加入包含「森林變遷」、「都市成長」、「氣候暖化」、「能量來源」和「脆弱之美」五大主題，讓使用者可透過互動導覽探索地球過去以來的改變。

為了製作此項功能，Google透過Google Cloud數千台電腦，以超過200萬小時處理時間，將多達20PB容量的衛星影像轉換為4.4兆畫素影片動畫，幾乎等同53萬部4K解析度影片。不過，Google也強調旗下雲端資料中心均以碳中和形式運作，並且採用100%再生能源驅動，因此並未造成環境影響。

而Google也透露未來將會在每年內更新「縮時攝影」圖像，藉此讓更多人可以了解地球上的氣候變遷、人為因素所產生影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》