疫情改變過上門用餐習慣 iCHEF：台灣餐飲業進入「後外送時代」

去年因應疫情影響，針對餐飲業者需求提供諸如串接Uber EATS餐飲外送服務、升級原本餐廳貸服務，以及針對月營收低於新台幣20萬元內的小型店家提供iCHEF POS系統零元方案後，在經過一年的挑戰之後，iCHEF攜手東方線上公布2020年《台灣餐飲景氣白皮書》，其中顯示台南成為台灣六都餐飲景氣最佳地區，而韓式料理則成餐飲超新星，另外也認為因疫情帶動外帶、外送需求，使得台灣地區餐飲進入「後外送時代」。

依照數據顯示，台灣餐飲業在去年累積營業額達新台幣7776億元，相比2019年下滑4.2%，確實受到疫情衝擊。不過，iCHEF認為雖然疫情確實造成影響，許多在餐廳用餐比例逐漸移轉到外帶、外送，甚至不少人選擇自行烹煮，因此在疫情較為嚴峻時候的外送、外帶需求比例明顯增加，但在一般時候卻沒有顯著影響。

在相關數據調查中，台南地區的餐飲業者在台灣六都內受影響幅度最低，而其他地區如桃園雖然影響衝擊較大，但仍因顯著外帶、外送需求拉回不少業績。而在劃分16種營業型態中，韓式餐飲業績在去年有明顯成長，幅度高達21.3%，上門用餐人數更成長達23.6%，包含消費單價相對較高的異國餐廳，以及酒吧、居酒屋也均有5%以上的年營業額成長幅度。

此次研究從2714家使用iCHEF服務的餐飲業者所開立9350萬張發票中，分別蒐集各地區餐飲業者營業額、來客組數、客組單價等分析依據，而這些使用iCHEF服務的餐飲業者總共在2019年至2020年之間，為台灣餐飲業貢獻413億元的年營業額。

而iCHEF共同創辦人程開佑表示，在台灣餐飲業進入「後外送時代」，餐飲業者也必須與時俱進地調整本身營業方式，例如配合市場需求與外送服務串接，甚至調整餐飲供應方式，藉此在疫情影響改變人們用餐習慣之下，依然可以掌握銷售機會，同時善用數據調整營業模式也會變得格外重要。

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