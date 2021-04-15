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蘋果不開發安卓版iMessage？真正原因曝光：真相太殘酷

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

美國 Apple 公司認為 iMessage 是一個足夠大的賣點，可以讓蘋果設備獨享這項服務，這已經不是什麼秘密了，然而 Epic Games 在與蘋果公司正在進行的訴訟中提交的新的法庭文件揭示了蘋果主管如何合理化他們不為 Android 開發 iMessage 版本的決定。

蘋果顯然意識到了 iMessage 對於讓用戶忠誠於其平台的力量，尤其是在美國。Epic 的律師質疑蘋果為何沒有將 iMessage 引入到 Android 系統中，並認為此舉是為了綁住 iPhone 用戶。

在法庭文件中，包括 Phil Schiller 和 Craig Federighi 在內的諸多蘋果主官和員工都反對將該服務引入到 Android 系統中。

早在 2013 年，蘋果就決定不為 Android 操作系統開發 iMessage 版本。

蘋果業務及服務業務主管 Eddy Cue 作證說，蘋果本可以在 Android 上製作一個與 iOS 協同工作的版本，這樣就會與 iOS 平台交叉相容，這樣兩個平台的用戶就可以無縫地相互交換訊息。

然而，蘋果公司軟體工程高級副總裁、負責 iOS 系統的主管 Craig Federighi 擔心，Android 系統上的 iMessage 只是為了消除 iPhone 家長給孩子使用 Android 手機的一個障礙。

Phil Schiller 蘋果公司負責應用商店的主管，同意蘋果公司不應該在 Android 設備上提供 iMessage。將 iMessage 轉移到 Android 會傷害我們而不是幫助我們。

正如 Eddy Cue 的評論所顯示的那樣，蘋果早在 2013 年就有能力開發 Android 版 iMessage，但卻選擇了不開發，因為這將消除一個阻礙家長給孩子使用 Android 手機的障礙。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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