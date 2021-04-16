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快升級Windows 10！微軟宣布1909等3個版本 2021年5月終止支援

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：microsoft、AdDuplex
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現在已經有不少電腦搭載 Windows 10 作業系統了，但是你有注意到自己的作業系統是哪個版本嗎？Microsoft 微軟官方公告，如果作業系統是 Windows 10 1909、1809 和 1803 版本，將在 5 月 11 日到期，未來將不提供更新服務，建議使用者為了自身電腦安全起見，趕緊升級作業系統。

根據微軟官方資料指出，預計於 5 月 11 日終止支援的作業系統版本包括：

Windows 10 1909：家庭版、專業版、教育版專業版、工作站專業版、Windows Server 所有版本

Windows 10 1809：除了 LTSC 外的所有版本

Windows 10 1803 與 Windows Server 1803：所有版本

圖片及資料來源：microsoft、AdDuplex
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依照 AdDuplex 在 3 月底公布的 Windows 10 各版本市占率統計圖顯示，這次將停止支援 1909 版本市占率高達 18.4%、1809 版本市占率 1.2%、1803 版本市占率則是 1.4%，三個版本的市占率約兩成左右。另外，前幾個月已經終止支援的 Windows 10 1903 版本也還有 4.6% 的市占率。

對於多數使用者而言，不更新作業系統除了怕系統有一堆大小錯誤、不穩當機之外，也有少部分人不知道要需要更新作業系統，加上即使是作業系統的技術支援到期後，電腦仍然可以繼續使用，所以也沒那麼迫切升級的需求。

但是微軟提醒，由於技術支援到期後，再也無法收到安全與品質更新，將提高安全風險及病毒的風險。為了個人資安、減少風險，建議使用者們趕緊檢查 Windows 10 作業系統版本，並儘速升級到最新版本。

至於如何確認自己電腦上安裝的 Windows 10 版本呢？：

第一步：選取 「開始」 按鈕，然後選取 「設定」 。

第二步：在 「設定」 中，選取 「系統」進入「關於」就能查到。

如果想要更新 Windows 10 作業系統時，則是在開啟「設定」後，進入「更新與安全性」設定，就會自動檢查與安裝升級新版本囉。

圖片及資料來源：microsoftAdDuplex

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Windows 10 作業系統

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