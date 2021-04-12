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微軟開放預覽64位元One Drive 讓使用者傳輸、儲放更大尺寸檔案

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟稍早釋出預覽版本的64位元架構One Drive，讓使用者可以存放更大尺寸的檔案內容。

目前釋出版本仍為預覽階段，預計會配合接下來預計釋出的Windows 10更新提供使用。而如果要使用此版本的One Drive，必須安裝64位元架構的Windows 10作業系統，另外也必須採用對應x64架構設計的處理器。

使用方式與操作介面基本上與一般版本的One Drive相同，但因為對應64位元架構，因此可以對應更大尺寸的檔案內容存放、傳輸。

如果要體驗預覽版本的64位元One Drive，可以透過這裡下載安裝。

不過，目前此版本One Drive尚未對應Windows 10 on Arm作業系統，同時也尚未支援64位元架構設計的Arm處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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