微軟開放預覽64位元One Drive 讓使用者傳輸、儲放更大尺寸檔案

Fleeceware惡意軟體應用程序看準用戶 「不知如何取消訂閱」，待用戶刪除應用程式後仍能持續扣除訂閱費用。近日，防毒軟體公司Avast研究人員調查發現Apple Store存有134款Fleeceware應用程式，且下載次數約5億次，同樣在Google Play商店中也發現70款Fleeceware應用程式。

2021-03-31 10:24