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LINE攜手澎湖花火節 打造一站式智慧旅遊

中央社 / 台北9日電

通訊軟體LINE今天宣布攜手2021年澎湖國際海上花火節，擴大串聯LINE生態圈服務，從角色IP授權延伸到線上數位行銷科技、社群互動、內容策展、旅遊購物和線下商家推廣，打造一站式智慧旅遊體驗。

LINE台灣董事總經理陳立人說，這次LINE為了花火節推出官方帳號，用戶加入後可以在景點收到當地旅遊活動、尋寶任務訊息，把LINE變成小小數位導遊，引導用戶參與當地活動。

陳立人強調，澎湖花火節是台灣全年最大的旅遊活動，今年適逢LINE 10週年，LINE會把數位科技與各項服務向全台灣消費者展演。

在此次合作中，LINE FRIENDS人氣角色熊大和兔兔將躍上星空，搭配400台無人機科技燈光秀的展演和高空煙火秀；另推出5款澎湖花火節限定的LINE FRIENDS商品。

2021澎湖國際海上花火節4月22日展開，LINE還為今年澎湖花火節規劃城市尋寶活動，會自動推播附近知名景點或合作店家服務給用戶，並在澎湖當地包含澎湖機場、觀音亭、花火體驗館、中央老街、跨海大橋、龍門閉鎖陣地、林投貝殼教堂、七美南滬港等8大地點設置LINE Beacon，民眾只要打開藍牙及GPS定位，就可在指定景點接收尋寶活動的即時訊息推播，完成步驟即可獲得專屬獎勵，還有抽獎機會。

LINE 澎湖 花火節

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