Google Meet「無上限」 免費再延長到6月30日止

原本已經展延到 3 月 31 日為止的 Google Meet 視訊會議無上限時間免費服務再次延長，直到 6 月 30 日為止。

因應 COVID-19 疫情，許多學校、公司都改成遠距上班、 遠端上課，造成視訊會議軟體大流行，Google 也在 2020 年 4 月宣布免費版 Google Meet 開放無上限時間的視訊通話，原本計畫這項優惠將在 2020 年 9 月底截止，然而疫情一波波接踵而來， Google 宣布延期到 2021 年 3 月底。

如今儘管全球已經開始施打疫苗，但是疫情仍來勢洶洶，法國更預計 4 月 3 日起全國封鎖 4 個星期，還有多國疫情仍然在擴大中。因此 Google 日前發佈最新消息，將繼續展延 Google Meet 無上限免費服務，直到 6 月 30 日止。

使用者只要有 Google 帳號就能透過瀏覽器、Android、iOS App 無上限使用 Google Meet 視訊會議/視訊電話服務。

然而要注意的是所謂「無上限」是指每天通話次數無上限，通話過程全經過加密，不用擔心會被洩露，但視訊電話的通話時間最長為 24 小時，超過 24 小時就會自動切斷電話。

圖片及資料來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》