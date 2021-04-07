Microsoft Teams邁入四周年 微軟期望藉此營造多元工作模式型態

微軟推出Microsoft Teams至今屆滿4週年，除了提供方便線上會議與文件協作等應用，目前也與超過700款第三方應用服務串接，同時也支援30款以上可直接在Microsoft Teams內直接使用的應用程式，另外更與微軟Power平台及Dynamics 365串接，日後也將與Mirosoft Viva及Microsoft Mesh服務整合，微軟強調將以Microsoft Teams服務因應後疫情時代的數位化轉型，並且讓更多企業能藉此營造多元工作模式型態。

未來彈性工作將成為新常態

目前Microsoft Teams全球每日活躍用戶人數已經超過1.15億，同時藉由Microsoft Teams開會時間相比去年也成長2.5倍，而在台灣地區企業導入使用Microsoft Teams服務的用戶人數更增加6倍以上，更凸顯未來彈性工作、遠距或行動辦公將逐漸成為新常態。

依照微軟引述數據，顯示全球地區約73比例%在後疫情時代依然希望維持彈性工作型態，台灣地區也有約66%比例希望維持彈性，但相對全球也有67%比例希望有更多與團隊面對面交談時間，台灣方面也有約60%比例的相同需求，甚至不少企業主管希望工作環境能針對彈性上班形式重新作調整。

因此，微軟認為Microsoft Teams所提供功能，不僅是只有線上開會、文件協作用途，實際上還包含更多能讓位居不同地區的人一同完成工作討論，甚至共同完成一份簡報內容，同時也能利用網路進行各類線上互動。

▲透過在一起、更換背景，以及分組討論等模式，讓使用者透過Microsoft Teams服務更有近距離互動感受

Microsoft Teams未來扮演角色不僅只是輔助工具

在目前結合更多第三方應用服務，同時也增加更多原生對應Microsoft Teams使用應用程式，除了目前與Power平台及Dynamics 365資源串接，未來也預期整合更多微軟資源，因此微軟認為Microsoft Teams未來扮演角色不僅只是輔助工具，而是未來所有工作開始介面，或是與一同工作的人互動媒介。

而在越來越多人習慣後疫情時代的彈性工作模式，間接地也將開始改變現有工作型態，未來因為工作上班地點而選擇居住在附近的情況，將會越來越少，甚至隨著每周需要特定幾天進辦公室工作，更多人會選擇遠離公司所在位置，並且以個人偏好居住環境作為平時工作地點，而在越來越多工作直接透過網路完成之下，預期日後會有更多工作機會來自海外，而工作地點則可維持在台灣。

微軟認為，在後疫情時代會有更多彈性工作需求，同時也會促使既有產業工作型態改變，例如未來預期會有更多結合虛實形式的混合工作模式，讓員工可以依照個人需求、實際狀況選擇合適工作模式，甚至可以配合網路協同作業加快開會或工作效率。

以目前來看，許多企業使用Microsoft Teams確實多數目的是以線上會議、討論為主，但也有不少比例以此解決各地區分公司協同作業，或是讓公司內部分組作業更有效率等需求，而在未來結合Microsoft Viva中的Insight資源，更可讓主管更方便管理底下人力資源分配，並且確認工作效益。

台灣電信業者導入使用比例最高，金融業礙於法規限制僅有少數使用比例

根據微軟公布數據，台灣地區半導體業者約53%比例導入使用Microsoft Teams，電信業者導入比例則高達82%，製造業則約導入59%，至於金融業則多半受限法規因素，例如金融相關隱私無法透過外部網路傳遞，或是不允許上雲使用，因此僅有16%導入比例。

在越來越多人開始使用Microsoft Teams服務後，微軟預期除了可體驗線上會議、協同作業的便利性之外，接下來將會有更多企業會願意深入使用微軟雲端服務，並且導入更多自動化作業模式，甚至也能整合原本既有服務與常用功能，藉此讓更多工作生產效率提升。

▲目前Microsoft Teams服務已經可以接入超過700種第三方服務

著重安全性

除了強調透過網路傳輸使用的便利性，微軟也標榜Microsoft Teams也以企業級標準提供檔案加密及資訊隱私等服務，藉此確保協作安全，並且透過多重驗證流程保護個人帳號，同時在線上會議也控管外部來賓存取、分享檔案和錄影等權限，藉此確保線上會議安全性。

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