每天處理1000億組單字 Google翻譯成為安裝超過10億次的Google服務之一

繼Google Maps、Gmail、YouTube等服務後，Google翻譯 (Google Translate)也終於成為在Google Play Store下載安裝超過10億次的應用服務。

目前Google翻譯已經支援108種語言文字互譯，並且增加可在應用服務內複製文字內容後，透過按下Google翻譯圖示即可轉換成指定語言文字，而離線翻譯功能目前則支援至59種語言。

其他翻譯功能部分，即時鏡頭拍攝翻譯已經支援至94種語言，靜態相片中的文字內容翻譯則支援至90種語言，對話式翻譯功能目前則支援至70種語言，手寫內容翻譯目前支援至96種語言，至於轉錄翻譯功能則支援8種語言。

另外，Google翻譯現階段支援功能包含繁體中文、簡體中文，以及包含土耳其文、土庫曼文、丹麥文、巴斯克文、日文、毛利文、爪哇文、世界語、加里西亞文、加泰羅尼亞文、卡納達文、尼泊爾文、布爾文、弗利然文、白俄羅斯文、立陶宛文、伊博文、冰島文、匈牙利文、印尼文、印尼巽他文、印度文、印度古哈拉地文、吉爾吉斯文、西班牙文、克羅埃西亞文、希伯來文、希臘文、亞美尼亞文、亞塞拜然文、奇切瓦文、孟加拉文、帕施圖文、拉丁文、拉脫維亞文、法文、波士尼亞文、波斯文、波蘭文、芬蘭文、阿姆哈拉文、阿拉伯文、阿爾巴尼亞文、俄文、保加利亞文、信德文、南非柯薩文、南非祖魯文、哈薩克文、威爾斯文、科西嘉文、苗文、英文、夏威夷文、庫德文、挪威文、旁遮普文、泰文、泰米爾文、泰盧固文、海地克里奧文、烏克蘭文、烏茲別克文、烏爾都文、索馬里文、馬耳他文、馬來文、馬其頓文、馬拉加斯文、馬拉地文、馬拉雅拉姆文、高棉文、宿霧文、捷克文、紹納文、荷蘭文、喬治亞文、斯瓦希里文、斯洛伐克文、斯洛維尼亞文、菲律賓文、越南文、塔吉克文、塞爾維亞文、意第緒文、愛沙尼亞文、愛爾蘭文、瑞典文、瑟索托文、義大利文、葡萄牙文、維吾爾文、蒙古文、豪沙文、寮文、德文、歐利亞文 (奧里雅文)、緬甸文、盧安達文、盧森堡文、錫蘭文、優魯巴文、韓文、薩摩亞文、羅馬尼亞文、蘇格蘭蓋爾文、韃靼文。

依照Google說明，當初打造Google翻譯功能主要希望解決語言隔閡問題，並且讓更多人可以順利溝通，或是看懂外國文字，同時除了網路上的溝通，Google也希望讓使用者能理解日常生活中會碰上的外國文字，例如在旅行時看懂國外餐廳提供菜單，或是看懂道路告示等，甚至可以透過對話方式與外國人順利問路等。

相關數據顯示，Google翻譯每天約處理超過1000億組單字，同時目前翻譯方式也開始導入人工智慧技術，透過深度學習方式理解不同語言字句結構，並且加入特定用語內容，讓Google翻譯轉換文字可變得更加自然、通順。

Google表示翻譯精準依然仰賴原始參考資料精準度，目前主要還是以英語為基礎的語系能有更正確翻譯品質，但是藉由導入更多參考資料與線上協助修正，預期日後將能讓Google翻譯轉換品質變得更好。不過，若是特定地方俚語、縮詞或特定習慣用語，可能還是會有無法正確翻譯情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》