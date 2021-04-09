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瞬間改完整份檔案！Word一定要會的取代功能 「萬用字元」這樣用

聯合新聞網 / 麥斯雞

在常用欄位的角落你是否有注意過取代這個功能，除了最簡單的取代文字外，其實裡面還藏這一些提升效率的技巧，今天就讓我們一探究竟吧。

使用版本: office 2016

🔍取代在哪裡:

[常用] > [取代]，或按 Ctrl + H。

[取代文字]

最常被使用到的取代莫過於文字替換，中文或英文都可替換。

[文字格式更改]_可單獨針對數字、文字、字母分別調整

⏰使用時機:數字、文字、字母穿插在文章中時

範例: 更改英文字母成紅色

[萬用字元取代]

🔍官方解釋: 萬用字元是一種特殊字元，可代表文字值中的未知字元。

常見的萬用字元:

👉 * : 任何數目的字元

👉 ? : 任何單一字元

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

Word Office

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