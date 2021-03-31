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Apple Maps新加入「測速照相機提醒」功能 減少你吃罰單的機會！

聯合新聞網 / 電獺少女
Apple Maps加入了測速照相機的提醒，台灣地區也適用。示意圖／Ingimage
Apple Maps加入了測速照相機的提醒，台灣地區也適用。示意圖／Ingimage

wow 這功能非常實用！

蘋果在 iOS 14 版本的 Apple Maps 上加入了測速照相機的提醒，一開始只有美國、英國、愛爾蘭擁有這項功能，現在有更多地區包括台灣也擁有測速照相提醒的功能囉！

目前台灣的國道跟省道上似乎都有加入測速照相機的提示，這項功能需要你正在導航時才能看到，不論是使用車上的 CarPlay 或是 iPhone，當你靠近測速照相機，Apple Maps 上會顯示黃色的照相機圖示，尚不確定靠近時是否會發出警示聲或跳出通知提醒駕駛，能確定的是並不會跟你說距離照相機還有多遠或是路段限速多少

且目前資料上不齊全，部分路段的測速照相機並未標示出來，建議大家還是遵照每個路段的限速慢慢開，但有這項功能已經很棒啦！有時候走到不熟悉的路段，並不會注意到路邊有測速照相機，能夠標示出來提醒駕駛一下也是不錯的！有機會的話希望Google Maps 也趕快加入這項功能！

大家今天下班開車回家，就來試試看這項新功能吧！

（新聞來源：9to5macMacrumors

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

罰單 Apple iOS 14

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