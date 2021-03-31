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小心被204款惡意程式偷扣款！ iPhone用戶照這方法快卸載
Fleeceware惡意軟體應用程序看準用戶 「不知如何取消訂閱」，待用戶刪除應用程式後仍能持續扣除訂閱費用。近日，防毒軟體公司Avast研究人員調查發現Apple Store存有134款Fleeceware應用程式，且下載次數約5億次，同樣在Google Play商店中也發現70款Fleeceware應用程式。
Avast研究人員發現大多數Fleeceware應用程式為了吸引用戶訂閱，都會承諾提供為期3天的免費試用期，但這些應用程式往往沒有實用功能，卻會在試用期結束後自行訂閱付費功能向用戶收取高額費用，用戶每周可能被收取4至66美元（約台幣115至1,880元）。以Apple Store中的134款Fleeceware應用程式為例，高達5億下載次數就為開發人員帶來3.65億美元（約104億台幣）的可觀收入。
如何避免被莫名收取高額費用？iPhone用戶可從「設定」打開「Apple ID」選項，並點選「訂閱項目」，便可查看目前正在訂閱中的付費應用程式，點選欲取消項目並按下取消訂閱即可。
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