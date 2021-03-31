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Google Maps新增即時天氣 透過AR進行室內導航

聯合新聞網 / 楊又肇

先前陸續在Google Maps導入諸多人工智慧應用之後，Google稍早再度說明將會在今年針對Google Maps增加超過100項人工智慧技術，方便使用者隨時隨地取得最準確、最新的地圖關聯資訊。

強化擴增實境應用功能

首先是針對先前已經在Google Maps加入的擴增實境功能，藉由人工智慧技術加持之後，將能讓使用者更方便在機場、車站內透過擴增實境確認室內導航方位，讓使用者能透過「實景」功能到最近的電梯和手扶梯、登機門、月台、行李領取處、報到櫃台、售票處、洗手間、自動提款機等設施，並且能隨著箭頭與路線指引正確方向。

目前此項功能會先在美國芝加哥、長島、洛杉磯、紐瓦克、舊金山、聖荷西及西雅圖市區內的購物中心提供使用，並且支援Android、iOS版本Google Maps使用，未來幾個月內也會開始在東京與蘇黎世特定機場、購物中心與大眾運輸站提供使用，日後也會持續推廣至更多城市。

新增加氣象與空氣圖層

另外，藉由新增加的氣象圖層，使用者目前可以在Google Maps內確認特定地區當前與未來溫度、天氣狀況，同時也會透過新增加的空氣品質圖層顯示空氣狀況，而資料來源則包含The Weather Company、AirNow.gov，以及美國中央汙染控制局等合作夥伴提供數據，未來幾個月將會在全球地區開放Android、iOS版本Google Maps使用氣象圖層功能，而空氣品質圖層則會先在澳洲、印度和美國境內提供，日後也會在更多國家地區新增此項功能。

讓推薦路線更環保

至於呼應環保部分，Google也說明藉由美國能源部國家可再生能源實驗室 (the U.S. Department of Energy’s National Renewable Energy Lab)分析數據，將在新版Google Maps打造全新路線規劃模型，可依據道路傾斜及交通堵塞等因素調整，藉此降低燃油消耗。

未來在新版Google Maps使用過程中，若最低碳足跡路線與最快路線的預計到達時間大致相同時，Google Maps將會以前者做為預設推薦行走路線，並且能比較各條路線之間的相對二氧化碳影響，如果希望維持一律採用最快路線的話，則僅需在「設定」中調整偏好設定即可。

環保路線將會在今年稍晚於美國境內提供Android及iOS裝置使用，未來也會開放全球地區使用。

而針對目前越來越多城市開始設立低排放區，限制特定柴油車或附有特定排放標誌車輛進入情況，未來Google Maps也會加入提示功能，讓使用者確認所駕駛車輛是否允許通行或進入。此項功能預計在今年六月於德國、荷蘭、法國、西班牙和英國地區，開放Android與iOS版本Google Maps使用，未來也會在更多國家地區推行。

接下來也會針對紐約、倫敦、東京，或是布宜諾斯艾利斯等大眾運輸工具較為密集地區，Google也將提供可同時檢視所有前往目的地的路線與交通方式選項，無須像過往在不同分頁間切換，並且會依照使用者偏好優先建議最佳合適路線與交通方式。

讓外送、取貨更便利

針對美國境內外送與店外取貨需求，Google也開始在美國境內的行動版Google Maps服務加入外送、取貨等購物資訊，並且先與美國Instacart與Albertsons商店開始合作，未來預計擴大至所有版本的Google Maps使用，同時將與更多業者合作。

其中，Google將在今年夏季與美國Kroger旗下超市Fred Meyer合作，預計在美國奧勒岡州波特蘭指定商店推出前測計畫，讓雜貨取貨更加輕鬆方便。當使用者在商店App完成預訂後，即可將訂單加入Google Maps，並且在該出發前往取貨時，系統便會寄送通知，將抵達時間告知店家，其中系統會根據使用者的位置與當下車流量，持續更新預計到達時間，讓店家能優先處理使用者的訂單。

在使用者抵達時，只要在Google Maps上完成操作確認，店家就會將商品拿至店外交給使用者，藉此完成零接觸取貨。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 Google Maps AR

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