iOS推出14.4.2更新版 釋出「安全更新」防個資遭竊

iOS系統又推出更新版！昨（26）日蘋果官方發佈了iOS和iPadOS 14.4.2版本，以及適用於Apple Watch的Watch 7.3.3版本，這次更新版本主要在「安全更新」，這是自上一次iPadOS 14.4.1發行三個星期後再推出的更新版本。

根據蘋果分析網站《 Mac rumor 》報導，Apple iOS和iPadOS 14.4.2提供了重要的安全修復程序，蘋果公司注意到，不少使用者被惡意網站利用跨站點的腳本程式利用，而此次的更新可修復使用者誤入惡意網站，遭腳本程式竊取個資的漏洞。

此外，蘋果還發布了iOS和iPadOS 12.5.2的版本，以利安全更新的更能可以使用在較舊的設備，由於iOS 14只支援到初代iPhone SE、iPhone 6S後續機型，因此同時發布了針對較舊版本的更新封包。

Mac rumor日前也發文提到，iOS 14.5也即將推出，將會有重大的使用更新，包括用戶在戴口罩時，能借助Apple Watch來解鎖iPhone。