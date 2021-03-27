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如何保留對話紀錄 同時讓iPad及iPhone登入LINE帳號？

聯合新聞網 / T客邦
LINE 歐新社
LINE 歐新社

同時有 iPhoneiPad 的用戶，如果想要在 iPad 上共用 iPhone 上的 LINE 帳號，只要在 iPad 下載 LINE App 後，登入同一組帳號即可，不過在 iPad 上的登入過程要更為小心，否則很容易讓 LINE 以為換了新裝置，自動登出 iPhone 上的 LINE，並刪除所有對話紀錄。而在 iPad 上登入後，並不會看到 iPhone 過去的對話紀錄，只會從登入開始的聊天記錄自動於兩端同步。

步驟1.

在手機上開啟 LINE 的「設定」圖示，選擇「我的帳號」選項。

步驟2.

開啟「允許自其他裝置登入」功能。

步驟3.

在 iPad 上開啟 LINE 之後，選擇「使用其他方式」登入。

步驟4.

接著會出現 QR Code 碼，拿起 iPhone 掃描。

步驟5.

在 iPhone 選擇登入後，會進行驗證碼的確認。

步驟6.

完成後 LINE 會傳送 iPad 已登入的訊息，也表示 iPhone 及 iPad 已同時登入 LINE 帳號。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone iPad LINE

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