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Chrome新增「閱讀清單」功能 點一下保存網頁稍後閱讀
在 Chrome 89 之後的版本，多了「閱讀清單」功能，就像 Edge 裡的「集錦」功能一樣，可以在瀏覽網頁時，將想要稍後閱讀的網頁加入清單中，利於有空時間再閱讀。而 Chrome 瀏覽器的「閱讀清單」功能是跟書籤設計在一起，位在網址列的後方，只要點一下就可以將當下沒時間閱讀的網頁內容保存起來，待日後仔細閱讀，也就不怕瀏覽器關閉、閃退之後，辛苦找的資料也一併消失。
步驟1.
因為 Chrome 89 之後才多了「閱讀清單」功能，先檢查 Chrome 版本是否為 Chrome 89 以上版本。
步驟2.
遇到想要稍後閱讀的網頁，只要點選網址列後的星星圖示，選擇「加到閱讀清單」。
步驟3.
日後在書籤列可以看到「閱讀清單」，展開即可找到儲存的網頁。
步驟4.
閱讀過的網頁會自動標示為「你看過的網頁」，不需要儲存即可按下「X」刪除。
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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