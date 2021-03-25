縮減等待時間 Google計畫讓使用者優先下載Android App較常用部分

除了藉由模組化形式讓Android手機可以更快獲得安全及版本更新，Google目前顯然也計畫透過模組化形式讓使用者更方便下載Google Play Store的App內容。

從Google技術支持頁面說明顯示，將會針對App主要使用功能部分提供優先下載，例如絕大部分使用YouTube服務時，通常都是以觀看為主，較少比例會同時上傳影片，因此當使用者第一次下載YouTube時，僅會下載與播放功能關聯部分，而不會包含上傳相關內容。

而對其他下載檔案容量相對較大的App，即可透過這樣的方式縮減下載所需時間，讓使用者能更快使用App功能。另一方面，對於手機儲存容量有限、同時僅使用App特定功能的使用者而言，同時也能減少手機儲存容量被佔用情況。

此外，藉由減少App佔用容量也能減少啟動時所需預載時間，以及需要佔用記憶體容量等，對於許多定位入門等級手機也能更容易使用更多App內容。對於Google而言，其實也能藉由降低單一App下載容量，進而降低下載時的系統與網路頻寬負載量。

在相關說明中，Google也表示此項設計是基於App使用時的各項數據分析打造，同時強調所蒐集資訊並不會透露個人隱私資訊，主要是紀錄App那些功能較常被使用，而這些數據也不會被用於廣告業務，至於使用者也能在Google Play Store相關設定關閉數據分享。

目前此項設計尚未套用在目前的Google Play Store服務，但其實有不少容量相對較大的App早已開始透過分次下載方式，讓使用者能預先下載必要部分，當需要使用額外功能時再另外下載，藉此減少使用者原本下載時所需等待時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》