流量無限制！「ProtonVPN」免費VPN程式 可連日本、美國和荷蘭

之前推薦過「ProtonVPN 瑞士 VPN 服務商，強調安全隱私免費方案無流量限制」大家有去試用了嗎？ProtonVPN 來自和 ProtonMail 郵件服務同一家公司，也是更重視加密、安全性和使用者隱私的服務，如果你不希望被服務商拿走太多資料（商業公司會收集的使用者資訊遠比你想像中還要多），選擇在服務上支付一些費用或許是更好的方法。這兩項服務也都有提供免費版，功能上有所限制，但可做為付費轉換前的試用，若是小量使用也能直接維持免費方案。

本文要介紹「ProtonVPN」免費 VPN 手機應用程式，提供 iOS、Android 兩大行動裝置平台 App 下載，亦有免費方案，不過免費版只能使用三個連線國家：日本、美國和荷蘭，連線節點也限定在免費節點，網路速度沒有付費方案快、不支援 P2P/BitTorrent 連線，也無法使用內建的廣告封鎖 NetShield 功能，但對於臨時需要使用「跳板」或是想從其他國家連線的話還算方便。

ProtonVPN 最大特色是不會紀錄使用者的瀏覽歷史，也不會將用戶資料共享給第三方，更棒的是沒有流量限制（包括免費方案），是非常值得信賴的 VPN 服務商。如果有經常性使用網路加密服務，建議可付費升級，將可存取 44 個國家超過 577 台伺服器，擁有最高的隱私安全防護。

使用教學

STEP 1

從 App Store 或 Google Play 下載對應的 ProtonVPN 應用程式，開啟後會先看到歡迎畫面，包括這項服務的特色和優點，使用前需點選「Sign Up」註冊一個帳戶，如果已經註冊過也可直接點選「Log In」登入。

註冊時會詢問要訂閱的方案，ProtonVPN 提供兩個付費方案和一個免費方案，差異在於可連線的國家數、可同時使用的裝置數和網路速度不同，選擇「ProtonVPN FREE」免費方案，在控制台也可升級付費訂閱。

STEP 2

如果是免費用戶最上方會列出三個免費節點：日本、美國和荷蘭，點選「Quick Connect」會快速連到任一節點，在「Profiles」可以自行加入一些經常使用到的情境，預設情況會有最快的節點和隨機節點可以使用。

STEP 3

iPhone 在第一次連線時會跳出需要加入 VPN 設定的提示訊息，點選「允許」後會將 VPN 設定加入手機或 iOS 裝置，未來就不會再次跳出相同畫面。當然在使用 VPN 時 iPhone 的所有網路流量都會經過此通道，也可能被監控或過濾，需要事先告知使用者有這個風險。

STEP 4

連上節點後會顯示目前的 VPN 連線 IP、伺服器位置、使用的通訊協定和連線時間，可以隨時返回 ProtonVPN 中斷或切換到其他連線節點。

如何確認是否透過 VPN 連線呢？iPhone 使用者可以往下拉，看到上方會多一個 VPN 圖示，代表目前連線是經過 VPN 節點，開啟查詢目前 IP 位址的服務也能確認自己的 IP 來源是否在台灣或是其他國家。若沒有繼續使用記得將 ProtonVPN 連線中斷，否則所有的連線都還是會經過 VPN。

值得一試的三個理由： 1.ProtonVPN 提供 iOS 和 Android 適用的免費 VPN 應用程式 2.免費版無流量限制，但只能選擇日本、美國和荷蘭三個國家節點 3.不會紀錄使用者的瀏覽歷史，也不會把用戶資料與第三方共享

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》