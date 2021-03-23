Google神秘作業系統Fuchsia 似乎準備進入正式推行階段

雖然Google目前對外說明Fuchsia作業系統時，並未有太多著墨，但目前此項作業系統顯然準備要進入正式版本推行階段。

在此之前，Google已經開始向開發者開始溝通此項過去主要以內部開發為主作業系統，同時初期有可能會用於取代前身為Project Brillo的Android Things，並且能相容以Linux架構編寫的應用服務，其中也包含Android平台App，並且能以安全環境執行。

目前Fuchsia作業系統內部曾經使用代號，包含「fishfood」、「teamfood」、「dogfood」等以食物為稱版本，而下一版有可能就會是Fuchsia作業系統首波釋出的正式版本。

雖然先前有不少看法猜測Google計畫以Fuchsia作業系統取代現有Android與Chrome OS，但Google方面則強調未來依然會持續更新Android與Chrome OS，但從Fuchsia作業系統可應用在手機、筆電，或是更多物聯網裝置情況來看，或許意味Google未來仍有可能視Fuchsia作業系統應用情況，藉此決定是否以此作業系統作為未來統一發展項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》