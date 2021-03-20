Google Chrome推升級版速度提升25% 安卓手機需符合2條件才可更新

Google近日於官方部落格宣布推出Chrome升級版本，包括將啟動速度提高了25%、頁面加載速度提高7%，以及所有操作比以前使用更少的電源和RAM（隨機存取記憶體），就連CPU使用率都降低5倍、電池使用時間延長至1.25小時。不過雖然更新後有上述優點，但卻有外媒發現，Android手機要符合兩種條件才能更新，一是需要具有至少8GB RAM的Android 10或更高版本的手機。

根據《 ANDROID POLICE 》報導，不少人以為所有運行Android 10或更高版本的設備都可以使用最近Google新推出的Chrome升級版，事實上只允許可以運行至少8GB RAM的Android 10或更高版本的手機。

若要檢查自己手機的Chrome版本，可以輸入「chrome://version」即可確認。如果因為手機規格較低或推出速度較慢而未收到64位元版本，仍可以透過APK Mirror下載其APK進行測試，若發現不符合版本標準，仍會將手機降回32位元。