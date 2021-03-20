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行動版Facebook即日起可配合外部安全金鑰設備驗證登入身分

聯合新聞網 / 楊又肇

過去已經針對桌機版加入支援透過外部安全金鑰設備認證機制，藉此確保使用者帳號安全，Facebook稍早宣布針對Android與iOS平台裝置使用者也開始提供相同安全性金鑰保護功能確認使用身分。

Facebook提出的安全性金鑰機制，實際上就是配合支援2FA雙重驗證機制裝置確認使用者身分，藉此確保帳號使用安全。而此項功能最早從2017年先針對桌機版本服務提供，讓使用者從不同裝置登入時，都必須同時輸入帳號密碼，以及外部安全金鑰設備顯示的第二組安全碼才能驗證身分。

由於Facebook幾乎與使用者本人有高度連結，因此確保帳號安全就顯得格外重要，當使用者啟用雙重驗證機制後，一旦帳號從其他裝置上登入，系統就會要求使用者重新輸入金鑰作為比對，藉此避免有心人士從其他位置登入使用帳號。

目前此項機制從即日起開放行動裝置使用，並且支援目前較多人使用的Android與iOS平台，讓使用者能透過支援藍牙無線連接，或是透過USB直接連接的實體認證裝置確認身分，藉此讓個人Facebook帳號能多一道防護保障。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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