中國「國產」作業系統宣布成功打破Windows壟斷 全球裝機量超越100萬

先前美國禁令的影響下，中國表示要積極發展自己的「國產」軟硬體，包括電腦的作業系統。為了鼓勵國產能力，中國政府將全面淘汰國外電腦軟硬體的計畫稱為「3-5-2」政策，即到 2020 年底前，淘汰 30% 非國產的電腦與相關軟體，2021 年達到 50%，2022 年再解決剩下的 20%，等於三年內要將超過 2,000 萬台的政府電腦全面換新。

現在，中國「國產」系統廠商「統信」日前公佈了一組裝機數據，截至2020年底，統信UOS系統全球裝機量已累計裝機超100萬套，先後發佈統信UOS社區版、行業版等六個版本，積累超過100萬開源使用者。

中國「國產」作業系統宣布成功打破Windows 壟斷，全球裝機量超 100 萬

2019年，中國兩家企業——武漢誠邁以及武漢深之度整合成立了統信軟體。背後則有包括華為、龍芯等在內的硬體企業的支持。透過中國政府指定中央國家機關2020-2021年Linux操作系統協議供貨採購項目成交公告，統信桌面系統V20和統信伺服器系統V20產品入圍，作為中國政府採購覆蓋面最廣的採購之一，其實要達到100萬的裝機量並不困難。

與之相比，在2019年，微軟官方宣布的Windows 10裝機量為8億台。

受到中美貿易案影響，中國與西方國家之間的關係相當緊張，先前美國已對中興通訊痛下殺手，甚至禁止於基礎通訊設施中，使用華為相關設備，最後更祭出禁令，要求零組件製造商不得供應產品給華為進行手機生產，這一切都使得中國想藉由大舉汰換西方國家軟硬體，以做為貿易戰的報復手段。

統信軟體總經理劉聞歡表示，為了打造UOS的使用體驗，統信團隊完成了近2萬次適配工作。經過長時間的優化，UOS系統在日常辦公領域，已經從可用、夠用，進化為好用。

尤其是2020年底，UOS系統V20個人版的發布，象徵了UOS與Windows的競爭序曲。從現有的PC作業系統市場來看，Windows市佔率超過90%以上，為了打破壟斷，給「國產」系統爭得一席之地，統信的策略是以免費的方式吸引使用者，然後以出售增值服務的形式收取少量費用。

除此之外，統信也配合中國硬體廠商開發的硬體來做調適，像是中國媒體報導，去年華為在中國推出第一批桌上型電腦主機，內部代號為 Pangu（盤古），搭載有華為自行研發的 24 核心 Kunpeng（鯤鵬）920 3211K 處理器，最高時脈達 2.6 GHz。

這款 Pangu 主機雖然在硬體上還不算太差，但由於是中國政府與國營企業專屬機種，所以不能夠安裝 Windows 系統，也只能夠搭載中國國產的「統一作業系統」（UOS）。

統信軟體總經理劉聞歡表示：「如果按照公開的統計數據，每年微軟在中國就有約100億規模的市場，如果算上3到5年一次的汰換，未來國產自研系統潛在的市場規模還是很樂觀的。」

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》