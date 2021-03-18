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日本LINE出包 公司：台灣用戶資料未放在中國

中央社 / 台北17日電

針對中國工程師有權限可查看日本伺服器保存的LINE用戶個資與通訊內容，LINE今天說明4點事項，包括台灣用戶資料不放在中國、訊息已加密、台灣使用者資訊沒有未經授權的存取、未提供台灣用戶資料給中國政府。

日本朝日電視台報導，LINE日本母公司Z控股公司（Z Holdings）表示，至少有4名中國工程師曾查看LINE用戶個資共32次，目前尚未確認有個資遭到濫用。

日本放送協會（NHK）報導，2018年起，中國工程師可查看日本國內伺服器上保存的LINE用戶個資，包括姓名、電話號碼、電子郵件，甚至用戶之間的通訊內容與照片等。

對此，LINE今天在官網發布公告，詳細說明台灣用戶最在意的幾點事項，以讓用戶安心。

第一，LINE的全球（包括台灣）用戶資料只存放於韓國和日本，不存放在中國。LINE存放資訊的日本伺服器與系統符合ISO 27001資訊安全管理系統、SOC2 &SOC3 （SysTrust）等資安管理制度並持續維護，以保護使用者個人資訊與隱私。韓國伺服器也有嚴格的存取控制保護機制，僅有少數經授權並列管的內部使用者可以接觸重要資訊。

第二，包括台灣用戶對話在內，LINE自2015年起採用點對點加密技術（End-to-End Encryption，簡稱E2EE），所有一對一的文字與位置訊息都直接在手機上加密，只有對話雙方可以為彼此的訊息加解密，LINE內部人員或外部第三方均無法攔截或讀取。

第三，LINE所有內部員工使用系統與可獲取資料的情形，LINE均有嚴格的權限控管機制。在目前的登入紀錄上，並無顯示台灣使用者資訊有任何未經授權的取得或瀏覽。

第四，LINE從未提供任何台灣或其他國家的用戶資料給中國政府。

LINE表示，無論何種形式，LINE都不會單方面配合政府隨意調閱用戶資料，也不會配合監聽或審查。LINE自2016年下半年起，定期每半年公布LINE透明度報告，清楚揭露全球執法單位調閱要求的件數與實際處理的件數比例。

LINE指出，感謝廣大用戶對LINE的支持與使用，也很抱歉這次事件造成用戶不安與疑慮。LINE會繼續在資安與個資保護的努力，未來也會對應日本2022年將推出的新版個資法，符合新法在跨境資料傳輸的規範。

LINE 日本

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