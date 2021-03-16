節目中放置廣告！Clubhouse推出首個創作者變現計畫

過去始終被人質疑如何變現的Clubhouse，稍早終於由執行長Paul Davison公布名為Creator First的創作者變現計畫，同也讓Clubhouse服務變現開始有了第一個雛形。

依照Paul Davison於每週日固定透過Clubhouse townhall內容與使用者進行交流中透露說法，將會在3月底先開放20個Clubhouse線上談話節目申請Creator First計畫。

而提出申請者必須詳述所有創作平台、節目類型，以及過去曾在Clubhouse開啟房間時所吸引人數相關數據，並且需要遞交節目展示內容進行審核，若有共同主持人參與節目的話，同樣也需遞交相關資訊。

一旦通過審核，將會由Clubhouse針對審核通過的節目協助媒合品牌贊助機會，並且提供相關師資讓節目精緻化，讓節目能吸引更多聽眾，另外也會提供數據分析、廣告推播，以及變現相關工具，另外也會提供錄音備份功能，以利創作者日後留存，或是用於其他創作使用。

首波僅先開放20個名額申請，預期Clubhouse也是先以試水溫方式觀察用戶接受度，並且確認此模式是否能帶動更大變現機會，或許未來也會嘗試更多不同變現可能。

目前Clubhouse已經在iOS平台提供使用，同時也已經著手打造Android平台版本，顯然接下來也準備吸引更多手機用戶加入使用。另外，Paul Davison在Clubhouse townhall內容中也提及未來將會加入連結分享、語音過濾等功能，同時也會開放更多使用者加入，無須透過現有用戶藉由電話簿邀請也能申請使用。

除了Clubhouse藉由聲音節目內容吸引用戶聆聽，Twitter近期也宣布推出名為「音訊空間」 (Spaces)的服務，同樣讓使用者能透過個人Twitter帳號建立聲音內容節目，藉此進行不同形式的互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》