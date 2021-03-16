快訊

嘉明湖「二度沉淪」？商業化失控的替代路線戒茂斯

兇！金與正批美韓聯合軍演 警告拜登政府「別惹麻煩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

節目中放置廣告！Clubhouse推出首個創作者變現計畫

聯合新聞網 / 楊又肇

過去始終被人質疑如何變現的Clubhouse，稍早終於由執行長Paul Davison公布名為Creator First的創作者變現計畫，同也讓Clubhouse服務變現開始有了第一個雛形。

依照Paul Davison於每週日固定透過Clubhouse townhall內容與使用者進行交流中透露說法，將會在3月底先開放20個Clubhouse線上談話節目申請Creator First計畫。

而提出申請者必須詳述所有創作平台、節目類型，以及過去曾在Clubhouse開啟房間時所吸引人數相關數據，並且需要遞交節目展示內容進行審核，若有共同主持人參與節目的話，同樣也需遞交相關資訊。

一旦通過審核，將會由Clubhouse針對審核通過的節目協助媒合品牌贊助機會，並且提供相關師資讓節目精緻化，讓節目能吸引更多聽眾，另外也會提供數據分析、廣告推播，以及變現相關工具，另外也會提供錄音備份功能，以利創作者日後留存，或是用於其他創作使用。

首波僅先開放20個名額申請，預期Clubhouse也是先以試水溫方式觀察用戶接受度，並且確認此模式是否能帶動更大變現機會，或許未來也會嘗試更多不同變現可能。

目前Clubhouse已經在iOS平台提供使用，同時也已經著手打造Android平台版本，顯然接下來也準備吸引更多手機用戶加入使用。另外，Paul Davison在Clubhouse townhall內容中也提及未來將會加入連結分享、語音過濾等功能，同時也會開放更多使用者加入，無須透過現有用戶藉由電話簿邀請也能申請使用。

除了Clubhouse藉由聲音節目內容吸引用戶聆聽，Twitter近期也宣布推出名為「音訊空間」 (Spaces)的服務，同樣讓使用者能透過個人Twitter帳號建立聲音內容節目，藉此進行不同形式的互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 Clubhouse

延伸閱讀

ClubHouse監理 證期局：若有必要不排除移送檢調

Twitter新推「音訊空間」功能 挑戰Clubhouse聲音溝通互動模式

誰才是Clubhouse一級玩家？ 30大影響力最強話題人氣王來了

業務最前線／從Clubhouse崛起 反思社交本質

相關新聞

一用貼圖就閃退！LINE回應：Android版更新有異常

愛用LINE貼圖傳達心情的民眾，今天肯定是難熬的一天！許多使用Android裝置的LINE用戶今天在更新最新版本後，陸續...

〈一刻鯨選〉加入Google Play Points服務列 消費送5倍點數回饋

〈一刻鯨選〉有聲知識內容APP，正式加入「Google Play Points」兌換服務列，成為GPP中除了遊戲類APP之外，目前唯一的知識類別兌換選擇，而為鼓勵消費者開拓有聲知識使用，於Google Play Points下載並購買〈一刻鯨選〉點數，將獲得5倍點數回饋，為消費者提供更多元豐富的兌換選擇。

節目中放置廣告！Clubhouse推出首個創作者變現計畫

過去始終被人質疑如何變現的Clubhouse，稍早終於由執行長Paul Davison公布名為Creator First的創作者變現計畫，同也讓Clubhouse服務變現開始有了第一個雛形。

看完快刪！10款手機App暗藏「惡意程式」嚴重恐盜銀行帳戶

手機使用者注意！資安機構Check Point Research日前在官方網站公布了10款Android App內藏有惡意程式，恐會從遠端植入木馬程式到手機內，嚴重的話還可能被駭銀行帳號，目前10款app已經下架，但如果有下載者仍需要自己刪除。

Instagram Lite版正式啟用支援Android版本 僅佔2MB為何現在才推出？

對社群巨頭來說，當今的用戶成長動能仍然來自開發中國家，為了這些地區更易使用服務，臉書旗下 IG 醞釀已久的 Instagram Lite 版已正式在 170 個國家/地區啟用，本次仍是面向新興市場推出。Instagram Lite 目前只支援 Android 的版本，佔用手機容量 2MB ，相當節省空間，最重要的是能夠提供給新興市場更易用的輕量社群服務。

微軟才遭駭客攻擊…LinkedIn暫停中國新用戶申請 理由曝光

少數能在中國使用的外國社交平台領英（LinkedIn），近日暫停中國新會員註冊，稱是為確保符合中國法規。領英母企業微軟日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。