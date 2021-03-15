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〈一刻鯨選〉加入Google Play Points服務列 消費送5倍點數回饋

聯合新聞網 / 台北訊
〈一刻鯨選〉。(圖片來源/一刻鯨選)
〈一刻鯨選〉。(圖片來源/一刻鯨選)

〈一刻鯨選〉有聲知識內容APP，正式加入「Google Play Points」兌換服務列，成為GPP中除了遊戲類APP之外，目前唯一的知識類別兌換選擇，而為鼓勵消費者開拓有聲知識使用，於Google Play Points下載並購買〈一刻鯨選〉點數，將獲得5倍點數回饋，為消費者提供更多元豐富的兌換選擇。

Google Play Points服務在台上線屆滿週年，今年(2021)首開知識教育類型APP合作先河，選定有聲內容〈一刻鯨選〉作為第一個合作的知識類型APP，而此舉絕非偶然，據了解，該APP為聯合報系推出的綜合有聲內容平台，收聽一集只需15分鐘左右，目前擁有精品課、講座、有聲書、說書、小說劇等豐富內容；盡收文學、歷史、哲學、中外藝術、心理療癒等博雅生活內容，讓好知識就在耳邊。

〈一刻鯨選〉內，擁有豐富有聲知識優質內容。(圖片來源/一刻鯨選)
〈一刻鯨選〉內，擁有豐富有聲知識優質內容。(圖片來源/一刻鯨選)

〈一刻鯨選〉總監謝松燕表示，一刻鯨選自製的有聲內容，一直以來致力網羅各領域專家，將學問透過專業精煉，輔以逐字圖文稿，力求淺顯易聽，此次很榮幸能加入Google Play Points的兌換服務行列，攜手讓好知識能推廣給更多人。目前〈一刻鯨選〉也著手與國內、外各出版社與講座方合作，未來將能把更多優質有聲內容帶著走。

在Google Play Points可兌換〈一刻鯨選〉有聲知識優質內容。(圖片來源/一刻鯨選)
在Google Play Points可兌換〈一刻鯨選〉有聲知識優質內容。(圖片來源/一刻鯨選)

使用者只要透過Android裝置或電腦登入Google Play，就能免費加入Google Play Points獎勵計畫，在 Google Play 商店的所有消費都能獲得點數，包括購買 app或遊戲、電子書、電影等；在限定期間下載精選的免費應用程式能獲得更多點數回饋，目前〈一刻鯨選〉便在精選之列，消費即可以獲得 5 倍點數回饋。

即日起至2021/3/18止，下載〈一刻鯨選〉儲值消費，Google Play Points點數5倍送。(圖片來源/一刻鯨選)
即日起至2021/3/18止，下載〈一刻鯨選〉儲值消費，Google Play Points點數5倍送。(圖片來源/一刻鯨選)

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