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快刪！10款手機App暗藏「惡意程式」嚴重恐盜銀行帳戶

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看完快刪！10款手機App暗藏「惡意程式」嚴重恐盜銀行帳戶

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／ingimage
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手機使用者注意！資安機構Check Point Research日前在官方網站公布了10款Android App內藏有惡意程式，恐會從遠端植入木馬程式到手機內，嚴重的話還可能被駭銀行帳號，目前10款app已經下架，但如果有下載者仍需要自己刪除。

Check Point Research 發文公布了10款曾有惡意程式的手機App，分別是Cake VPN、Pacific VPN、eVPN、BeatPlayer、QR/Barcode Scanner MAX、eVPN、Music Player、tooltipnatorlibrary、QRecorder

Check Point Research公布10款App藏有惡意程式。 圖／Check Point Research
Check Point Research公布10款App藏有惡意程式。 圖／Check Point Research

文章指出，這些App裡面，藏有惡意程式「Clast82」，當Clast82被下載後，將會透過遠端下載木馬程式，可以獲取權限監控手機操作，可以攔截登入帳號憑證，甚至可能入侵銀行帳戶，有遭到盜用的高風險。

目前這10款App已經全數被Google下架，但如果本身就有下載的用戶，還是需要自行解除安裝。

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