Google Maps加入「在地資訊更新挑戰」！手動修正街道路線、增加近期照片

Google稍早再次針對Google Maps加入幾項功能，其中包含可讓使用者手動在地圖上繪製新道路，或補上遺漏道路，以及可在地圖上直接增加照片，另外外則是在美國境內推出的「Local Love挑戰」，讓使用者能針對所在地區鄰近商家進行評分、評論，甚至補上更準確資訊。

雖然Google Maps已經可以滿足許多道路指引、位置搜尋等需求，但是在圖資內容更新可能還是會跟不上實際變化，例如街道可能因為都市變更改變行走路線，因此這次加入可讓使用者手動繪製新道路，或是修改不正確道路，以及回報道路資訊問題，都能讓Google Maps服務更為精準。

目前此項功能必須透過桌機版本才能操作，不過新增店家資訊與道路問題回報已經可以透過手機直接操作。使用者可以直接在桌機版Google Maps側邊選單選擇「編輯地圖」，接著點選「道路遺漏」，即可手動繪製道路，並且加入道路名稱與行進路線，另外也能調整道路位置，或是將錯誤道路標示內容刪除。

而修改內容會由Google進行驗證，確保資料正確之後才會進一步更新至Google Maps。此項功能會在全球80個國家地區推出，其中也包含台灣。

另外，此次新增加的「近期照片」功能，則可讓使用者直接在地點加上簡單文字內容，並且搭配照片即可上傳，藉此鼓勵更多人可以分享近期拍攝照片，讓Google Maps使用時可透過更新照片內容確認地點。

基於避免有心人士刻意利用此功能搞怪，Google自然也保留內容審核，以及可由他人檢舉功能，避免在Google Maps服務出現大量不雅照片內容。

至於目前僅在美國境內提供的「Local Love挑戰」，主要是希望借助眾人力量協助補齊Google Maps在地資訊，尤其在去年因為疫情影響，導致不少店家無法繼續經營，或是改變經營模式，因此會有不少在地資訊有變動情況，若能透過更多人參與將這些資訊更新，將能讓Google Maps收錄資訊更加正確。

依照Google說明，目前「Local Love挑戰」雖然僅先在美國推出，但預期未來也會在更多國家地區開放使用者參與。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》