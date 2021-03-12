Instagram Lite版正式啟用支援Android版本 僅佔2MB為何現在才推出？

社群服務要維持其成長動能，不可忽視新興市場的服務優化！

對社群巨頭來說，當今的用戶成長動能仍然來自開發中國家，為了這些地區更易使用服務，臉書旗下 IG 醞釀已久的 Instagram Lite 版已正式在 170 個國家/地區啟用，本次仍是面向新興市場推出。Instagram Lite 目前只支援 Android 的版本，佔用手機容量 2MB ，相當節省空間，最重要的是能夠提供給新興市場更易用的輕量社群服務。

Google Play 截圖

無疑地，先前 Instagram Lite 首次亮相就是在最具成長動能的印度市場，並在此推出了支援在地特定方言的版本。事實上，Instagram Lite 已歷經多年發展，第一個版本為漸進式 Web App 形式，早在 2018 年限量推出，容量僅行動設備 573KB 的版本。當然，並沒有很多功能，此版本也於去年悄悄地下架，而後又於 12 月以限定的方式再推出測試

目前尚不清楚究竟是什麼原因讓上一版輕量版 App 悄悄撤下，不過佔用的容量從不足600KB 提升到 2MB，也代表著新版擴張更多服務。

目前正式版的 Instagram Lite App 具有基本的功能，包含觀看照片影片、編輯、分享、新增貼圖，建立限時動態、IGTV，也有探索頁面、推薦演算法，也支援部分國家的特定方言。

IG 輕量版為何至今才推出且僅支援 Android？

相信有關注社群動態的朋友都知道，臉書和旗下通訊服務 Messenger 早在之前就推出 Lite 輕量版，Facebook 自身於 2015 年推出，並且於 2017 年開放台灣下載 Facebook Lite，隨後也開放台灣在內的 150 國家下載只有傳訊、傳圖基本功能，檔案僅 10MB 的 Messenger Lite。IG 輕量版為何姍姍來遲至今才推出呢？這也與背後的技術開發有關。

根據先前 Instagram 執行長Adam Mosseri 接受外媒採訪時提到，印度仍然是 IG 成長最快的市場，可見得當今開發中國家對於 IG 這類的圖社交的市場需求仍相當可觀，不過回歸技術面卻相當有挑戰，正因 IG 上兩大最重要的服務就是圖像和影像，本身就會會佔用跟多頻寬跟數據，Instagram 也為了優化用戶體驗，在近幾年持續推出許多新功能，包含和其他社群巨頭抗衡的限時動態（Live Story）以及面對競手 TikTok 推出的短影音服務 Reels，也串連了讓臉書商家更好發展商業模式的各種服務，像是第三方支付、Shop 的新增。

「要在輕量版的限制上提供相同體驗基本上是很難的。」

臉書團隊來自紐約產品經理尼克·布朗（Nick Brown）表示。

至於為何目前僅支援 Android 也不會太難理解，畢竟在輕量版主推的新興市場，用戶多半仍是使用 Android 手機，不太可能是高階的行動設備。在使用行動數據時，消費者對頻寬和價格的敏銳度一定也更高，且直到現在，仍然有多數的用戶無法上網。

不論如何，在趨緩的成長用戶數上想要有所提升，推出適用新興市場用戶的服務，是目前巨頭們都需要思考的問題，在有限的空間、數據傳輸的限制下如何帶來最理想的體驗，這將成為能否社群巨頭能否持續增強成長動能的重要關鍵。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》