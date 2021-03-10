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LINE Pay我的會員卡設定教學：4大超商適用同時完成支付、會員點數累積與發票載具
LINE Pay 推出的「我的會員卡」服務，整合實體與虛擬會員卡，用戶只要將常用會員卡綁定 LINE Pay，消費支付時掃 LINE Pay 付款條碼，「嗶」一次就同時完成消費支付、累積商店會員點數與發票載具三大功能，極為便利，而現與四大超商、美廉社、85度C、金石堂、秀泰生活、QBurger 會員系統整合，綁定前，得先將 LINE 版本更新到10.21.0以上。假設你有「全家便利商店」會員，只要登入會員卡頁面點選全家便利商店按鈕，接著可選擇添加會員卡
步驟1.
首先，開啟 LINE Pay，下滑到底部找到「我的會員卡」選項， 第一次使用時須先同意我的會員卡服務條款。
步驟2.
接著，預設已經有包含 OPEN POINT 在內等9個會員卡，直接點選即可進行綁定作業，另外若要綁定其他會員卡，則需點選綠框的「新增會員卡」。
步驟3.
接著畫面會跳出條碼讀取器，可以掃描橫式條碼或是 QRcode 來儲存會員卡。
步驟4.
未來消費支付時，用戶於 LINE Pay「我的條碼」頁面上方開啟點選欲累積的會員卡條碼，就能讓店家掃碼累積商店會員點數。值得一提的是，若綁定非預設的會員卡種，還可更改會員卡名稱，方便辨識。
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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