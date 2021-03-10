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LINE情人節限定特效來了！輸入3組關鍵字看熊大兔兔曬恩愛

聯合新聞網 / 綜合報導
LINE白色情人節特效，只要輸入「愛你」、「愛妳」或「Love」三組關鍵字，就能看到熊大和兔兔放閃。 圖擷自LINE
LINE白色情人節特效，只要輸入「愛你」、「愛妳」或「Love」三組關鍵字，就能看到熊大和兔兔放閃。 圖擷自LINE

LINE期間限定特效又來了！不久後的3月14日便是白色情人節，LINE為此推出限定特效，只要輸入3組關鍵字便能看到熊大和兔兔放閃。開放時間從9日直到15日的上午11點止，這段期間盡情曬恩愛吧！

根據LINE台灣官方部落格，在iOS以及電腦版LINE聊天室中，只要輸入「愛你」、「愛妳」或「Love」三組關鍵字，就可以看到帶有唇印的熊大和兔兔在愛心特效裡現身。然而Android版本並不在此次特效的支援名單中，想看的人恐怕只能打開電腦版欣賞。

值得注意的是，此次特效支援的LINE iOS版本必須在9.15.0以上，電腦版則要求5.13.0以上。若不確定自己的版本數，或許可以考慮直接升級到最新版。

若是版本符合卻始終召喚不出兔兔和熊大，可以嘗試重啟LINE程式，或是把設定中的「聊天室背景特效」關閉再打開一次。

圖擷自LINE官方部落格
圖擷自LINE官方部落格

iOS LINE 情人節

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