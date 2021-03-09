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怕被跟蹤？Apple 蘋果「尋找」新功能將主動提醒有未知裝置正在追蹤中！

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!

Apple 蘋果追蹤器 AirTag 傳聞將於 2021 年發表，可以透過「Find My 尋找」功能找到東西。但除了 Apple AirTag 可以使用 Find My 尋找功能之外，先前還曾傳出蘋果將開放第三方裝置使用尋找功能，但似乎為了擔心這項功能開放後會被濫用，外媒發現在蘋果在 iOS 14.5 Beta 新增了一項「物品安全功能」，能提醒使用者有主動提醒有未知裝置正在追蹤！

外媒 9to5Mac 報導，蘋果日前釋出的 iOS 14.5 Beta 版本裡，更新了「Find My 尋找」App 的使用操作畫面，還新增功能「Support for Accessories 支援配件」，突顯第三方非 Apple 產品加入「Find My 尋找」App。9to5Mac 透露這也暗示 Apple 將推出 AirTag 追蹤器。

但如果要將 Find My 尋找功能開放給第三方使用的話，最大的問題是怕會有使用者濫用，如同《The Verge》報導，在 2016 年和 2018 年間曾發生過有妻子察覺先生似乎不太對勁，就是利用追蹤器定位先生的位置，這也造成隱私或安全漏洞。

為了避免使用者在不知情的狀況下被不明的 AirTag 追蹤，Apple 在 iOS 14.5 Beta 版本新增「物品安全功能」，一旦偵測到身邊有使用 AirTag 未知物品時，行動裝置就會在螢幕顯示通知提醒「偵測到您身旁有一個未知的物品，未知物品的擁有者將可看到您的位置」，藉此防止有心人士利用追蹤器定位偵測。

儘管這項「物品安全功能」功能只具有提醒效果，無法關閉身旁未知物品的追蹤功能，但有提醒比什麼都不知道還來得好了。

圖片及資料來源：The Verge、9to5Mac

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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