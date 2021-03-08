快訊

台帛旅遊泡泡何時成行？ 陳時中：下午初步定案

+7！今一口氣新增七例新冠確診個案 四人搭同一班機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI換臉騙過軟體 專家：恐增加詐欺犯罪

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
AI換臉技術已經可以騙過臉部辨識系統。圖中馬斯克並非本人，而是AI換臉技術。（Photo from網路截圖）
AI換臉技術已經可以騙過臉部辨識系統。圖中馬斯克並非本人，而是AI換臉技術。（Photo from網路截圖）

AI換臉的技術可以騙過臉部辨識系統！根據研究報告，AI換臉（用其他人臉取代影像中原有的人臉）以假亂真，已經可以騙過亞馬遜、微軟等科技公司的臉部辨識系統，成功率高達將近8成。專家憂心，若臉部辨識系統的技術趕不上AI的革新速度，恐怕網路上會出現越來越多假身份詐騙，甚至牽涉到選舉造假、色情犯罪等。

AI換臉數量大增

VentureBeat報導，AI換臉（此技術簡稱為Deepfake）是在真人影片中，以其他的人臉來替換影片中原有的臉。根據科技公司Deeptrace的研究數據，從2019年10月到2020年6月，網路上Deepfake出現的數量增加了330%，高峰時達5萬多起，尤其有不少名人的臉被套用在色情影片中，被有心人士用來騙取點閱率或者詐財。

韓國成均館大學的研究報告指出，AI換臉的技術已經可以欺騙現有的臉部辨識技術，如微軟和亞馬遜開發的系統，根據實驗，微軟系統成功率高達78%，亞馬遜則成功高達68%。研究團隊還嘗試要申請使用Google的臉部辨識技術來實驗，但被該公司拒絕提供技術。

恐造成詐欺犯罪

研究人員表示，AI換臉技術發展太快，現有的臉部辨識系統漸漸跟不上，且每種臉部辨識系統應對AI換臉攻擊的模組都不同，因此很難百分百防範。研究團隊警告，若不正視該問題，未來會發生更多資安危機和詐欺犯罪，人們更容易假冒他人身份，騙過各種身份偵測機制。

為了防範AI換臉技術，臉書與亞馬遜、微軟率先展開防範Deepfake的技術競賽，該競賽於去年6月結束，希望能藉由各界高手的幫助來打擊換臉犯罪。微軟的客戶安全部經理Tom Burt表示，面部驗證若敵不過AI換臉技術，很有可能未來的新聞報導、社群影片等都不再有可信度。

【更多精采內容，詳見

AI 詐欺

延伸閱讀

微軟電郵遇駭補丁沒用 白宮：電信商應加緊因應

陸專家張文宏：大陸整體免疫力低於5% 一年內須打疫苗

失業金將到期！紓困案難救急 專家：空窗期無可避免

中國臉部辨識市場將破2千億元 專家籲加強監管

相關新聞

AI換臉騙過軟體 專家：恐增加詐欺犯罪

AI換臉的技術可以騙過臉部辨識系統！根據研究報告，AI換臉（用其他人臉取代影像中原有的人臉）以假亂真，已經可以騙過亞馬遜、微軟等科技公司的臉部辨識系統，成功率高達將近8成

加快新功能釋出速度 Google將使Chrome瀏覽器以每隔4周頻率更新

相較過往每隔6周才會釋出一次更新的情況，Google稍早宣佈將使Chrome瀏覽器更新週期縮短至4周，同時安全更新則維持每2周釋出。

新版Chrome瀏覽器 將開始強化線上服務離線使用功能

在稍早釋出更新的Chrome瀏覽器版號89穩定更新版本中，Google開始要求開發者準備讓採PWA (漸進式網路應用程式)形式設計的網頁服務內容加入離線使用設計，同時也預告從版號93以後的Chrome瀏覽器將強制要求PWA網頁服務內容都能以離線形式使用。

快速備份！蘋果推出iCloud照片傳Google Photos服務

有些蘋果用戶會習慣將 iCloud 照片傳到 Google 相簿服務進行備份，但蘋果現在推出一項新服務，可以讓用戶更便利地直接搬遷。

饅頭人6種表情符號登場 LINE社群聊天室也能按讚了

覺得對方說的話很中肯，想按讚嗎？LINE社群功能推出後吸引數千名網友交流使用，日前官方再釋出「表情符號」新功能，用戶不必打字回應也能針對某一訊息「按讚」給予回應，點選LINE人氣明星饅頭人的6種表情符號就能讓聊天內容更豐富！

iPad使用者必下載！5款筆記App助你發揮超強生產力

在全系列iPad皆支援搭配Apple Pencil使用之後，可說是速寫筆記最佳解決方案！不管是學生上課抄筆記、做簡報、參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。