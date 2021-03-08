AI換臉騙過軟體 專家：恐增加詐欺犯罪

AI換臉的技術可以騙過臉部辨識系統！根據研究報告，AI換臉（用其他人臉取代影像中原有的人臉）以假亂真，已經可以騙過亞馬遜、微軟等科技公司的臉部辨識系統，成功率高達將近8成。專家憂心，若臉部辨識系統的技術趕不上AI的革新速度，恐怕網路上會出現越來越多假身份詐騙，甚至牽涉到選舉造假、色情犯罪等。

AI換臉數量大增

VentureBeat報導，AI換臉（此技術簡稱為Deepfake）是在真人影片中，以其他的人臉來替換影片中原有的臉。根據科技公司Deeptrace的研究數據，從2019年10月到2020年6月，網路上Deepfake出現的數量增加了330%，高峰時達5萬多起，尤其有不少名人的臉被套用在色情影片中，被有心人士用來騙取點閱率或者詐財。

韓國成均館大學的研究報告指出，AI換臉的技術已經可以欺騙現有的臉部辨識技術，如微軟和亞馬遜開發的系統，根據實驗，微軟系統成功率高達78%，亞馬遜則成功高達68%。研究團隊還嘗試要申請使用Google的臉部辨識技術來實驗，但被該公司拒絕提供技術。

恐造成詐欺犯罪

研究人員表示，AI換臉技術發展太快，現有的臉部辨識系統漸漸跟不上，且每種臉部辨識系統應對AI換臉攻擊的模組都不同，因此很難百分百防範。研究團隊警告，若不正視該問題，未來會發生更多資安危機和詐欺犯罪，人們更容易假冒他人身份，騙過各種身份偵測機制。

為了防範AI換臉技術，臉書與亞馬遜、微軟率先展開防範Deepfake的技術競賽，該競賽於去年6月結束，希望能藉由各界高手的幫助來打擊換臉犯罪。微軟的客戶安全部經理Tom Burt表示，面部驗證若敵不過AI換臉技術，很有可能未來的新聞報導、社群影片等都不再有可信度。

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