加快新功能釋出速度 Google將使Chrome瀏覽器以每隔4周頻率更新

相較過往每隔6周才會釋出一次更新的情況，Google稍早宣佈將使Chrome瀏覽器更新週期縮短至4周，同時安全更新則維持每2周釋出。

縮短更新週期，意味Google將以更快速度推出Chrome瀏覽器新功能，或是因應使用者需求、安全問題進行調整，以利Chrome瀏覽器功能更加完善。

不過，針對部分企業使用需求，Google也額外提供「Extended Stable」選項，讓這些企業內部佈署使用的Chrome瀏覽器能以每隔8周才進行更新，以利企業內部使用服務能有更多時間準備更新或調整，不會因為瀏覽器較快更新速率產生相容問題。

但是針對安全更新部分，Google依然維持每隔2周釋出的更新頻率，以利企業使用者透過Chrome瀏覽器工作時不受安全問題影響。

此次調整將從版號94的Chrome瀏覽器開始生效，未來將會以每隔4周週期進行更新，預計會在2022年3月29日進入版號100更新。

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