快訊

「我是媽媽的人偶」 牙醫系學生憂鬱自白

地獄梗的治癒？ 沖繩搞笑藝人的「笑與淚戰爭」

加快新功能釋出速度 Google將使Chrome瀏覽器以每隔4周頻率更新

聯合新聞網 / 楊又肇

相較過往每隔6周才會釋出一次更新的情況，Google稍早宣佈將使Chrome瀏覽器更新週期縮短至4周，同時安全更新則維持每2周釋出。

縮短更新週期，意味Google將以更快速度推出Chrome瀏覽器新功能，或是因應使用者需求、安全問題進行調整，以利Chrome瀏覽器功能更加完善。

不過，針對部分企業使用需求，Google也額外提供「Extended Stable」選項，讓這些企業內部佈署使用的Chrome瀏覽器能以每隔8周才進行更新，以利企業內部使用服務能有更多時間準備更新或調整，不會因為瀏覽器較快更新速率產生相容問題。

但是針對安全更新部分，Google依然維持每隔2周釋出的更新頻率，以利企業使用者透過Chrome瀏覽器工作時不受安全問題影響。

此次調整將從版號94的Chrome瀏覽器開始生效，未來將會以每隔4周週期進行更新，預計會在2022年3月29日進入版號100更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

新版Chrome瀏覽器 將開始強化線上服務離線使用功能

Google：淘汰第三方cookies後 停用網路追蹤工具

快速備份！蘋果推出iCloud照片傳Google Photos服務

Google將透過更多鏡頭捕捉景深資訊 讓AR應用更穩定

相關新聞

加快新功能釋出速度 Google將使Chrome瀏覽器以每隔4周頻率更新

相較過往每隔6周才會釋出一次更新的情況，Google稍早宣佈將使Chrome瀏覽器更新週期縮短至4周，同時安全更新則維持每2周釋出。

新版Chrome瀏覽器 將開始強化線上服務離線使用功能

在稍早釋出更新的Chrome瀏覽器版號89穩定更新版本中，Google開始要求開發者準備讓採PWA (漸進式網路應用程式)形式設計的網頁服務內容加入離線使用設計，同時也預告從版號93以後的Chrome瀏覽器將強制要求PWA網頁服務內容都能以離線形式使用。

快速備份！蘋果推出iCloud照片傳Google Photos服務

有些蘋果用戶會習慣將 iCloud 照片傳到 Google 相簿服務進行備份，但蘋果現在推出一項新服務，可以讓用戶更便利地直接搬遷。

饅頭人6種表情符號登場 LINE社群聊天室也能按讚了

覺得對方說的話很中肯，想按讚嗎？LINE社群功能推出後吸引數千名網友交流使用，日前官方再釋出「表情符號」新功能，用戶不必打字回應也能針對某一訊息「按讚」給予回應，點選LINE人氣明星饅頭人的6種表情符號就能讓聊天內容更豐富！

iPad使用者必下載！5款筆記App助你發揮超強生產力

在全系列iPad皆支援搭配Apple Pencil使用之後，可說是速寫筆記最佳解決方案！不管是學生上課抄筆記、做簡報、參...

超可愛貓咪大喝珍奶 Gucci推出台灣限定動態貼圖

這幾年在手機平台發展上「超前部屬」的Gucci，自2017年推出官方app之後，今年終於在Line開通了Gucci Ta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。