新版Chrome瀏覽器 將開始強化線上服務離線使用功能

在稍早釋出更新的Chrome瀏覽器版號89穩定更新版本中，Google開始要求開發者準備讓採PWA (漸進式網路應用程式)形式設計的網頁服務內容加入離線使用設計，同時也預告從版號93以後的Chrome瀏覽器將強制要求PWA網頁服務內容都能以離線形式使用。

要求這樣的設計，自然是為了讓Chrome瀏覽器，以及Chrome OS作業系統能更方便在離線狀態維持使用，例如可讓使用者在離線狀態下繼續編輯文件，或是執行遊戲內容，而非在離線情況下就無法使用。

過去之前，Google已經在Gmail、Google Docs等旗下服務加入離線模式，藉此讓使用者在沒有網路時，依然可以維持最低限度的工作使用需求，並且能在網路恢復連線時將文件內容等工作進度同步。

而此次要求開發者準備將PWA網頁服務內容也加入離線使用設計，預期也能進一步強化Chrome OS裝置方便使用特性。

除此之外，版號89穩定更新版本也加入包含WebHID、WebNFC與Web Serial等API內容，讓網頁服務內容開發者能藉此串連硬體裝置資源，藉此對應滑鼠、觸控板、NFC，或是外接USB裝置連動，在無須額外硬體驅動程式下也能順利使用硬體操作功能，讓Chrome瀏覽器可以對應更多硬體應用模式，例如讓Chrome瀏覽器可直接配合控制器由玩遊戲，或是在手機版Chrome瀏覽器配合NFC功能使用感應支付服務。

在稍早宣布迎接Thunderbolt介面推出10週年時，Intel也透露將讓Chrome OS裝置可原生支援使用Thunderbolt 4連接埠，其實就是串接此項API資源。

同時，此次更新也針對桌機版Chrome瀏覽器加入包含Web Share與Web Share Target等API內容，讓桌機版Chrome瀏覽器也能像行動版將內容或網頁連結快速分享到Twitter等網路服務。

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