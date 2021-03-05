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快速備份！蘋果推出iCloud照片傳Google Photos服務

聯合新聞網 / INSIDE
蘋果推出iCloud照片傳Google Photos服務。路透
蘋果推出iCloud照片傳Google Photos服務。路透

只需點擊幾下，照片就能成功搬遷達新家。你只要確保有足夠的 Google 相簿容量即可。

有些蘋果用戶會習慣將 iCloud 照片傳到 Google 相簿服務進行備份，但蘋果現在推出一項新服務，可以讓用戶更便利地直接搬遷。

這項新服務中，將 iCloud 照片和影片傳輸到 Google 相簿並不會刪除或變更用戶在 Apple 設備上儲存的內容。蘋果表示，將照片傳輸到其他服務時，iCloud 照片中的某些數據和格式（例如智慧相簿、Live Phito 或某些 RAW 檔案）不會轉換。

不論你是想從 iPhone 轉換到 Android 手機，或只想使用 Google 相簿來備份相片，此工具都提供了更簡單的方法將所有照片快速轉移，而無需自己重新上傳照片。只需點擊幾下，照片就能成功搬遷達新家。你只要確保有足夠的 Google 相簿容量即可。

此作業流程需要登入 privacy.apple.com，並僅傳送檔案副本。蘋果表示，轉移將需要三天到一周的時間。

但如果希望在 iCloud 中不要保留檔案，就仍需要手動刪除照片。目前此功能目前只適用於澳洲、加拿大、歐盟、冰島、列支敦斯登、紐西蘭、挪威、瑞士、英國和美國的用戶。

不過值得注意的是，在日前 Google 宣布自 2021 年 6 月 1 日起，以「高畫質」（會自動壓縮以提高儲存效率）備份的新相片和影片將占用 Google 帳戶的 15 GB 免費儲存空間，用完就必須付費訂閱 Google One 雲端空間了！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Google相簿 iCloud 雲端

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