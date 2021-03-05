快速備份！蘋果推出iCloud照片傳Google Photos服務

只需點擊幾下，照片就能成功搬遷達新家。你只要確保有足夠的 Google 相簿容量即可。

有些蘋果用戶會習慣將 iCloud 照片傳到 Google 相簿服務進行備份，但蘋果現在推出一項新服務，可以讓用戶更便利地直接搬遷。

這項新服務中，將 iCloud 照片和影片傳輸到 Google 相簿並不會刪除或變更用戶在 Apple 設備上儲存的內容。蘋果表示，將照片傳輸到其他服務時，iCloud 照片中的某些數據和格式（例如智慧相簿、Live Phito 或某些 RAW 檔案）不會轉換。

不論你是想從 iPhone 轉換到 Android 手機，或只想使用 Google 相簿來備份相片，此工具都提供了更簡單的方法將所有照片快速轉移，而無需自己重新上傳照片。只需點擊幾下，照片就能成功搬遷達新家。你只要確保有足夠的 Google 相簿容量即可。

此作業流程需要登入 privacy.apple.com，並僅傳送檔案副本。蘋果表示，轉移將需要三天到一周的時間。

但如果希望在 iCloud 中不要保留檔案，就仍需要手動刪除照片。目前此功能目前只適用於澳洲、加拿大、歐盟、冰島、列支敦斯登、紐西蘭、挪威、瑞士、英國和美國的用戶。

不過值得注意的是，在日前 Google 宣布自 2021 年 6 月 1 日起，以「高畫質」（會自動壓縮以提高儲存效率）備份的新相片和影片將占用 Google 帳戶的 15 GB 免費儲存空間，用完就必須付費訂閱 Google One 雲端空間了！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》