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饅頭人6種表情符號登場 LINE社群聊天室也能按讚了

聯合新聞網 / 綜合報導
LINE社群聊天室也能按讚了！用戶只要「長按」某則訊息即可使用6種饅頭人表情符號。圖擷自LINE社群聊天室。
LINE社群聊天室也能按讚了！用戶只要「長按」某則訊息即可使用6種饅頭人表情符號。圖擷自LINE社群聊天室。

覺得對方說的話很中肯，想按讚嗎？LINE社群功能推出後吸引數千名網友交流使用，日前官方再釋出「表情符號」新功能，用戶不必打字也能針對某一訊息「按讚」給予回應，點選LINE人氣明星饅頭人的6種表情符號就能讓聊天內容更豐富！

台灣LINE官方部落格日前公布新功能，在社群聊天室中「長按」某則訊息，即可對該訊息按讚，更有按讚、愛心、哭哭等6種表情符號可以選擇，讓你的回應更加豐富可愛，社群中的任何成員也可以點選訊息下方的表情符號進一步查看是哪位成員回應及使用表情符號。

用戶可針對文字、圖片、影片及聲音訊息等4種訊息類型使用表情符號，多張圖片也能針對單一圖片給予表情符號回應，若用戶想更改按讚表情，只要再次長按訊息重選另一種表情符號即可變更，若想收回表情符號則只要點選表情符號旁的「黃色笑臉」即可撤回表情符號。

若用戶想收回表情符號，只要按下該訊息旁出現的「黃色笑臉」即可撤回。圖擷自LINE社群聊天室。
若用戶想收回表情符號，只要按下該訊息旁出現的「黃色笑臉」即可撤回。圖擷自LINE社群聊天室。

在「設定」的「提醒」選項中，開啟「訊息回應提醒」功能即可接收自己在社群留下的訊息被他人按讚的通知；然而，目前聊天室表情符號功能僅支援手機版，因此只能在手機頁面看到按讚動作。

在「設定」的「提醒」選項中，開啟「訊息回應提醒」功能即可接收自己在社群留下的訊息被他人按讚的通知。圖擷自LINE。
在「設定」的「提醒」選項中，開啟「訊息回應提醒」功能即可接收自己在社群留下的訊息被他人按讚的通知。圖擷自LINE。

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