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macOS Big Sur環境下的Chrome記憶體佔用量 實測為Safari的10倍

聯合新聞網 / 楊又肇

依照可讓網頁服務以行動版本使用的Flotato應用程式開發者Morten Just所進行測試，在macOS Big Sur作業系統環境下使用Chrome瀏覽器時所佔用記憶體，相比新版Safari瀏覽器高出10倍。

Morten Just藉由本身使用的2019年款、搭載32GB記憶體容量的16吋MacBook Pro，並且在未安裝任何外掛程式的測試結果中，在同時開啟Twitter、Gmail等服務使用後，Chrome瀏覽器便佔用高達1GB的記憶體容量，而Safari瀏覽器在相同使用情況下則僅佔用80MB。

在同時開啟54個瀏覽分頁情況下，Chrome瀏覽器平均每個瀏覽分頁約佔290MB記憶體，而換成Safari瀏覽器則平均僅佔12MB。相較之下，Chrome瀏覽器幾乎每個瀏覽分頁所佔用記憶體容量，約為Safari瀏覽器的24倍左右。

雖然Google先前強調將會設法降低Chrome瀏覽器的記憶體佔用問題，但目前看起來實際獲得改善幅度並不算大，其中更包含Google希望維持各個瀏覽分頁快速切換與操作反應表現，因此在各個瀏覽分頁保留相對更多的記憶體。

去年隨著macOS Big Sur更新的Safari瀏覽器，除了在瀏覽隱私安全做了不少強化，更強調比Chrome瀏覽器帶來高達50%的網頁開啟速度提昇表現，同時也能降低裝置電力損耗，另外也加入支援擴充程式 (extensions)設計，以及包含可自訂背景圖像、增加各類小工具，並且將滑鼠游標停放在瀏覽分頁時，就會自動顯示瀏覽頁面預覽畫面等功能。

不過，在Morten Just的測試結果中，同時也說明新版Safari瀏覽器雖然平均佔用記憶容量較低，但相對也會讓筆電平均溫度較高。

至於比較macOS Big Sur作業系統環境下使用Chrome瀏覽器與Safari瀏覽器記憶體使用差異，Morten Just實際上是為了凸顯藉由Flotato應用程式以行動版本形式開啟網頁服務，平均每個瀏覽分頁能以低於10MB記憶體容量運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Chrome Safari 瀏覽器 macOS Big Sur

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