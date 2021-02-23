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吃電怪獸？沒用LINE卻狂耗電60% 他哭問：不能不用怎麼辦

聯合新聞網 / 綜合報導
手機用戶只要打開「設定」中的「電池」功能即可查看各應用程式的耗電量。此為示意圖。
手機用戶只要打開「設定」中的「電池」功能即可查看各應用程式的耗電量。此為示意圖。

現代人只需要一支手機就可以解決生活中的大小事，甚至傳個訊息就能與親友維繫感情，導致如今很多人最害怕「手機耗電」這件事。日前就有網友發現，明明LINE在前景的活動時間才短短2分鐘，卻佔手機整體耗電量60%，但無奈又不能不使用LINE，因此發文求助「有沒有招可以解決？」貼文引來許多網友留言回應。

一名使用Realme手機的網友在PTT發文，表示從設定觀察電池耗電細節，發現LINE每天都至少佔耗電60%以上，但明明LINE在前景活動時間都不到2分鐘，這就表示「LINE在背景瘋狂吃電」。

不僅如此，原PO無奈地透露，雖然知道手機開網路待機LINE就會狂耗電，但又不可能不用LINE，因此原PO只好求助發問，「請問LINE背景很耗電是否正常？有沒有招可以解決？」

文章曝光後，網友們紛紛留言指出，「LINE已經找不到沒廣告的頁面了」、「更新試看看吧」、「認真回，你訊息多又開通知就耗電，你手機無法進入休眠省電，關閉通知吧...」，甚至還有網友歪樓回應，「移除就不耗電了啊」、「或者玩更耗電的遊戲，趴數就會下降了」、「FB都快空城了，LINE應該也能讓我等到那一天吧...」。

PTT LINE

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