LINE台灣限定特效又來了！ 手機輸入3組關鍵字見療癒天燈

本周五（26日）將是一年一度的元宵節，LINE特別推出台灣限定款元宵節特效，只要在手機聊天室輸入3組關鍵字，就可以召喚熊大、兔兔一起現身，在聊天室背景跳出可愛又療癒的放天燈特效。

LINE台灣官方表示，用戶只要輸入「元宵」、「天燈」及「平安」等3組關鍵字就能啟動限定特效，與去年相比，LINE官方特意把「健康」換成「平安」，是希望民眾在新的一年都能照顧好自己，並把這份心意LINE給想關心的親朋好友。

這次專屬於台灣用戶的聊天室特效僅限於手機用戶，且不限iOS或Android系統皆可使用，但用戶需將系統升級至LINE iOS 9.15.0、LINE Android 7.1版本以上才行，但若是使用電腦版的LINE則無法體驗。建議手機用戶在使用前先將LINE更新至最新版本，若輸入上述3組關鍵字仍未見天燈特效，則可試著將LINE應用程式關閉再重啟嘗試。

此次元宵節限定特效僅開放一周，從昨天（22日）開始直到下週一（3月1日）上午10點結束，還沒跟上的朋友們趕緊試一試，跟著熊大、兔兔一起放天燈吧！