快訊

台鐵重大意外！電力維修車撞3道班人員 1重傷2昏迷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE台灣限定特效又來了！ 手機輸入3組關鍵字見療癒天燈

聯合新聞網 / 綜合報導
LINE官方22日推出台灣限定元宵節特效，只要輸入3組關鍵字即可與熊大、兔兔一起放天燈！圖擷自台灣LINE官方
LINE官方22日推出台灣限定元宵節特效，只要輸入3組關鍵字即可與熊大、兔兔一起放天燈！圖擷自台灣LINE官方

本周五（26日）將是一年一度的元宵節LINE特別推出台灣限定款元宵節特效，只要在手機聊天室輸入3組關鍵字，就可以召喚熊大、兔兔一起現身，在聊天室背景跳出可愛又療癒的放天燈特效。

LINE台灣官方表示，用戶只要輸入「元宵」、「天燈」及「平安」等3組關鍵字就能啟動限定特效，與去年相比，LINE官方特意把「健康」換成「平安」，是希望民眾在新的一年都能照顧好自己，並把這份心意LINE給想關心的親朋好友。

這次專屬於台灣用戶的聊天室特效僅限於手機用戶，且不限iOS或Android系統皆可使用，但用戶需將系統升級至LINE iOS 9.15.0、LINE Android 7.1版本以上才行，但若是使用電腦版的LINE則無法體驗。建議手機用戶在使用前先將LINE更新至最新版本，若輸入上述3組關鍵字仍未見天燈特效，則可試著將LINE應用程式關閉再重啟嘗試。

此次元宵節限定特效僅開放一周，從昨天（22日）開始直到下週一（3月1日）上午10點結束，還沒跟上的朋友們趕緊試一試，跟著熊大、兔兔一起放天燈吧！

LINE 元宵節 熊大

延伸閱讀

自己的新年賀圖自己來！用LINE就能輕鬆做圖 還有「長輩圖」產生器

春節連假躲家長訊息！老師偷改動漫LINE名字 結局糗爆了

想找按過讚的貼文或留言？臉書「活動紀錄」功能 數位足跡全曝光

iPhone用了6代才知「時鐘小巧思」 引網友集體驚呼：搶票超好用

相關新聞

LINE台灣限定特效又來了！ 手機輸入3組關鍵字見療癒天燈

本周五（26日）將是一年一度的元宵節，LINE特別推出台灣限定款元宵節特效，只要在手機聊天室輸入3組關鍵字，就可以召喚雄大、兔兔一起現身，在聊天室背景跳出可愛又療癒的放天燈特效。

臉書不讓澳洲媒體發文 意外讓澳洲廣播App下載排行衝到第二

在澳洲政府宣佈數位平台必須付費給提供新聞內容的媒體後，臉書也直接祭出反制行動，平台上不再提供澳洲媒體發表任何新聞內容。不過，澳洲廣播公司（ABC News）的 App 這幾天在澳洲 App Store 的下載排名卻衝高。

Google釋出Android 12測試版本 針對平板、螢幕可凹折手機與電視介面最佳化

如先前傳聞，Google稍早宣布從即日起向開發者提供前期預覽使用的Android 12測試版本，並且確認僅對應Pixel 3之後機種使用，讓開發者能在正式版本釋出前，先行測試現有App及日後新開發App相容性，同時也能讓開發者率先測試新增加功能。

Apple TV App即日起開放Google TV裝置安裝使用

去年底預告Apple TV App將在明年登上更多Google TV裝置消息後，Google稍早宣布從即日起已經可以在Google TV裝置正式安裝使用Apple TV App。

微軟確認更新Office 2021 下半年釋出正式版本、部分價格調漲

稍早確定將在今年上半年推出Windows 10 21H1版本更新後，微軟也宣布將在今年稍晚時候將會推出新版Office 2021，分別支援Windows 10與macOS環境使用，同時也確定維持提供單次付費買斷版本。

Google Maps增加App內支付停車費、直接購買大眾運輸工具票卡功能

Google稍早在美國地區的Google Maps服務增加新功能，讓使用者能直接在Google Maps服務App內支付停車費用，或是購買大眾交通運輸票卡，讓使用者能更方便使用Google Maps服務完成旅遊行程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。