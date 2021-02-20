臉書不讓澳洲媒體發文 意外讓澳洲廣播App下載排行衝到第二

ABC News 善用這波關注，在官網首頁放上明顯的橫幅廣告，直接導引使用者去下載他們的 App。

在澳洲政府宣佈數位平台必須付費給提供新聞內容的媒體後，臉書也直接祭出反制行動，平台上不再提供澳洲媒體發表任何新聞內容。不過，澳洲廣播公司（ABC News）的 App 這幾天在澳洲 App Store 的下載排名卻衝高。

根據數據分析公司 App Annie 所公布數據，ABC News 目前在澳洲 App Store 的整體應用程式排名中位居第二，而在新聞類應用程式中，更是高居榜首。

事實上，ABC News 的應用程式甚至曾一度超越 Instagram、Facebook Messenger 以及 Facebook 等應用程式，衝上排行榜第一名。外界認為，ABC News 應該是利用臉書近期的新聞禁令，吸引大眾目光並將使用者直接導引到自己的 App。

根據 TheVerge 報導，澳洲政府日前通過立法，認為數位平台是透過內容獲取廣告收入，因此應該向提供新聞內容的澳洲媒體支付費用。但臉書並不認同，因而宣佈平台上不再提供澳洲媒體發表任何新聞內容，這也讓澳洲政府或一般使用者頁面上只要曾轉貼澳洲媒體的新聞，都在這項禁令下間接受到影響。

臉書禁令發布後，澳洲新聞媒體的流量下降高達 93%，但 ABC News 卻善用這波關注，在官網首頁放上明顯的橫幅廣告，寫著「在臉書上找不到我們的新聞嗎？」（Missing our news on Facebook?），直接導引使用者去下載他們的 App，讓原本在整體應用程式中只排名 400 多名的 ABC News App 迅速攀升到第二名。

Photo Credit: 擷取自 ABC News 官網

評論認為，針對澳洲政府的新法，Google 選擇與七西傳媒（Seven West Media）、九號台娛樂（Nine Entertainment）等澳洲主流媒體達成合作協議；相較之下，臉書則採取較強硬做法，卻意外讓不少使用者願意跳脫社群平台，選擇直接接觸新聞媒體的官網或 App。因此，或許其他新聞機構也可以參考這樣的手法，從中建立直接接觸讀者的管道。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》