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Google釋出Android 12測試版本 針對平板、螢幕可凹折手機與電視介面最佳化

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前傳聞Google稍早宣布從即日起向開發者提供前期預覽使用的Android 12測試版本，並且確認僅對應Pixel 3之後機種使用，讓開發者能在正式版本釋出前，先行測試現有App及日後新開發App相容性，同時也能讓開發者率先測試新增加功能。

如同過往針對開發者提供測試版本，此次針對開發者率先釋出的Android 12測試版本也必須透過手動下載，並且透過刷韌體方式更新。而Google日後也預計在5月針對一般消費者提供公開測試版本，屆時即可透過更簡單的OTA更新方式取得測試版本內容，至於正式版本則預計在今年秋季釋出。

依照Google工程部門副總裁Dave Burke說明，Android 12將會大幅提升用戶隱私安全，其中包含在新版Chrome瀏覽器使用的WebView工具新增SameSite cookie行為管理功能，讓使用者能清楚知道自己在瀏覽網頁時，會有哪些數據被紀錄，同時也能針對個人需求調整cookie使用方式。

此外，新版Android 12將會讓所有App藉由Netlink MAC工具保護個人連結位置等資訊，同時也強調讓使用者有更高的隱私控制權。

而在多媒體內容方面，則是進一步強化諸如HEVC在內編碼效率、加入支援壓縮比例更高的AVIF格式檔案，同時也進一步強化多工執行效率，並且降低在背景維持運作App耗電情況，其他部分則包含強化富媒體支援相容性，以及加入可配合音效節奏的振動觸覺效果，讓手機振動功能可隨著鈴聲、音樂節奏改變。

其他部分則包含強化手勢操作、重新調整訊息推播通知介面，以及App執行反應速度與Binder IPC通話效率。至於在Google Play版本更新部分，將會藉由Project Mainline設計以模組化形式加快更新效率。

針對其他非手機裝置部分，Google也強調Android 12將針對平板、螢幕可凹折手機，以及電視類產品使用介面進行最佳化。

目前針對開發者提供的Android 12測試版本，將可安裝於Pixel 3系列、Pixel 3a系列、Pixel 4系列、Pixel 4a系列，以及Pixel 5，而開發者也能透過Android Studio工具內的模擬器以64位元形式使用Android 12測試版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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