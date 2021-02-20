Apple TV App即日起開放Google TV裝置安裝使用

去年底預告Apple TV App將在明年登上更多Google TV裝置消息後，Google稍早宣布從即日起已經可以在Google TV裝置正式安裝使用Apple TV App。

不過，目前僅有去年推出的Chromecast with Google TV可以下載安裝，但依照Google表示未來新款電視產品都會陸續換上Google TV作業系統，意味日後將有更多電視產品也能使用Apple TV App，而不僅侷限於LG、Sony等品牌機種使用。

而此次宣布Apple TV App開放Chromecast with Google TV安裝使用，除了可以觀看Apple TV+等服務內容，如果是在美國境內的話，還可以透過推薦機制客製化可供觀看的蘋果原創內容，或是藉由Google Assistant數位助理服務以聲控方式開啟Apple TV App，甚至也能將蘋果原創內容存放在待看清單內，等有空餘時間時候觀看。

在未來幾個月內，Google也會將上述功能擴展至全球地區使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》