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微軟確認更新Office 2021 下半年釋出正式版本、部分價格調漲

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早確定將在今年上半年推出Windows 10 21H1版本更新後，微軟也宣布將在今年稍晚時候將會推出新版Office 2021，分別支援Windows 10與macOS環境使用，同時也確定維持提供單次付費買斷版本

不過，微軟此次並未具體透露新版Office 2021將會加入哪些設計，但預期將會比照新版Windows 10在操作介面作調整，並且導入全新視覺設計元素，並且加入黑暗模式 (Dark Mode)、無障礙使用介面等設計。

至於原本綁定使用的Skype，將會更換為Microsoft Teams服務，讓使用者可以透過新版Office更無縫地與遠距工作模式結合。

但由於仍有不少工作類別無法配合網路運作，例如涉及高度機密內容，或是受監管地區如軍事機構、監獄等，甚至有不少希望維持單次買斷且長期使用的需求，因此微軟依然維持提供單次付費買斷版本，讓不同使用需求也能使用便利的Office工具，並且提供長達5年技術支援服務 (原本是提供7年)。

微軟計畫在今年4月先針對單次付費買斷版本釋出預覽測試內容，預計下半年才會與訂閱版本一同釋出正式使用內容，並且同樣提供OneNote服務，同時區分32位元與64位元版本。

而建議售價方面，針對消費者提供的個人與家用版本，以及針對小型企業提供版本的售價並未調整，但是專業版與標準版售價則會調漲10%，另外在單次付費買斷版本的售價也會增加10%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Office 微軟

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