Google Maps增加App內支付停車費、直接購買大眾運輸工具票卡功能
Google稍早在美國地區的Google Maps服務增加新功能，讓使用者能直接在Google Maps服務App內支付停車費用，或是購買大眾交通運輸票卡，讓使用者能更方便使用Google Maps服務完成旅遊行程。
依照Google說明，此次更新分別加入與Passport、ParkMobile兩款停車服務App功能，讓使用者能直接在Google Maps更方便尋找鄰近停車位置，或是用於支付停車費用，甚至也能透過手機補充路邊停車格使用費。
目前此項功能將會先在美國境內400多個城市推出，包含波士頓、休士頓、辛辛那堤、洛杉磯、紐約、華盛頓特區等主要城市，同時會先在Android平台版本提供此項功能，但接下來也會開放iOS平台版本使用，而支付停車費用將會透過Google Pay服務完成交易。
至於購買大眾交通運輸票卡功能部分，同樣也與新版Google Maps服務整合，目前已經可在舊金山灣區等地區使用，並且能直接透過線上操作購買數位版大眾交通運輸票卡，例如可購買灣區通用的Clipper票卡，使用者可以透過Google Pay服務模擬票卡感應，或是直接出示手機顯示數位票卡畫面證明購票搭乘。
相較停車費用支付功能僅先限美國境內使用，在Google Maps購買大眾交通運輸票卡功能將會對應全球超80個大眾運輸交通系統，但目前僅先開放Android平台版本使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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