Messenger可以偷看訊息了！長按即可預覽訊息 iOS用戶快來試試

終於能正大光明（？）用 Messenger 偷看訊息惹

Apple 前年在推出 iPhone 11 系列時移除了 3D Touch，不過也同步推出新的觸控設定 Haptic Touch，讓 iPhone 的用戶們還能繼續使用觸覺回饋觸控的功能，只要長按螢幕，就有類似 3D Touch 的效果。有時候在使用一些 App 時，可以透過 Haptic Touch 點選選單捷徑，也可以利用 Haptic Touch 的效果來長按預覽訊息。

Henley 有時候會偷偷長按螢幕來預覽 LINE 或 iMessage 的訊息，而之前 Facebook 內建的 Messenger 一直無法支援長按預覽訊息的功能，不過我們前陣子發現 Messenger 終於也支援偷看訊息啦，以下就來簡單操作一次給大家看看

點進 Messenger 後，長按想預覽的對話框，接著就會跳出聊天室的視窗，就可以簡單預覽訊息囉（使用方法其實和預覽 LINE 訊息的方法一樣），在看完訊息後，只要輕點畫面其他處，就會跳出預覽視窗的畫面了，而對方也不會知道你已經看過訊息內容，整個聊天室還是會顯示為未讀

不管你的 iPhone 是支援 3D Touch 機型或是 Haptic Touch 的機型，現在都可以在 Messenger 中利用長按的功能來預覽訊息啦，有興趣的獺友快來試試，不過記得即時性的訊息還是不要拖太久才回，不然等到點開聊天室時發現為時已晚就不好了（結尾突然苦口婆心）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》