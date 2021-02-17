Canon新手機App可藉由人工智慧協助過濾重複、相似照片內容

Canon推出一款名為Photo Culling的iOS平台App，標榜能以人工智慧識別方式協助使用者過濾重複拍攝的數位照片，同時也能自動從這些重複拍攝照片裡保留最佳內容。

除了協助使用者過濾重複照片，並且挑選最佳照片予以保留之外，Photo Culling還能顯示每張照片各佔用多少儲存容量，以及過濾之後被刪除照片數量，另外也能自動依照照片拍攝時間進行分組排列，同時也會使用者將相似度極高的照片再作整理。

Photo Culling藉由名為PHIL (Photography Intelligence Learning)的人工智慧引擎，分別會以照片清晰度、噪點程度、人臉表情、是否出現閉眼情況進行識別，同時會針對照片內容進行分組，並且在各個分組照片中篩選重複照片，再從這些重複照片中保留一張最佳結果。

目前Photo Culling僅先在iOS平台推出，App本身採免費下載方式提供，但使用者必須透過每月2.99美元，或是一年14.99美元費用訂閱，整體上比較適合經常透過相機拍攝照片的職業工作者使用，畢竟在目前多數手機內建相簿功能，或是藉由其他提供類似功能的App也能滿足相同需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》