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最多可達5000人 台灣LINE社群可自建全新社群聊天室了
繼去年宣布在台推出LINE OpenChat社群功能後，LINE今日 (2/8)也宣布在全新網路聊天室「LINE社群」加入建立社群功能，讓使用者能因應各類討論主題建立社群。
在此次更新中，LINE主頁將加入以醒目形式標示的社群入口，讓使用者能更快瀏覽社群內容，並且透過「熱門」、「社群專屬推薦」區塊讓使用者更容易找到感興趣內容。
藉由OpenChat功能設計，LINE社群最多可加入5000人規模群聊人數，並且可讓使用者在社群群組內自訂個人化名稱，並且可由管理者控管社群聊天秩序，同時也能針對加入者年齡進行限制。
而此次更新，更讓使用者能透過社群首頁下方的「建立社群」綠色按鍵建立全新社群。不過，目前此項功能僅限手機平台版本的LINE使用，同時瀏覽社群首頁功能目前同樣也僅限手機版本使用。
同時，LINE也預告將在社群功能加入聊天室表情符號，讓使用者能針對社群聊天室內特定訊息按讚，或是點選愛心、哭哭等表情符號表達心情。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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