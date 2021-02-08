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Adobe使用Google短網址服務打造線上版Acrobat 方便使用者簽署PDF文件

聯合新聞網 / 楊又肇

藉由使用Google在2019年提出的「.news」短網址服務，Adobe將多項Acrobat服務功能搬上網頁，讓使用者能更方便透過瀏覽器介面，透過Adobe服務簽署PDF文件，或是將PDF文件加上密碼，甚至針對文件內容進行合併、轉換成微軟Office文件格式。

雖然類似服務已經有不少業者推出，但顯然Adobe也想要藉由提供基本免費服務功能，透過滿足使用者一般簽名、轉檔等簡單需求，藉此吸引更多人加入使用Document Cloud服務，或是付費使用更完整的Acrobat功能。

在越來越多企業開始導入無紙化運作模式，許多文件多半需要透過數位化方式完成簽呈，但是在去年因為疫情影響，導致許多人必須在家遠距工作情況下，如何繼續以數位簽名完成文件簽呈，以及後續文件管理顯然就成為挑戰。

即便目前有不少線上業者提供類似服務，讓使用者能透過瀏覽器開啟服務方式完成線上簽名，但是對於部分保密要求較為嚴謹的企業，多半會擔心透過未經企業認可的線上服務處理簽名需求，可能因此造成企業機密外洩風險，甚至也可能導致文件簽署管理不易等問題。

因此，Adobe此次推出網頁版Acrobat服務，並且讓使用者能與既有Adobe帳號，或是藉由個人Google或蘋果帳號登入，更方便使用者透過各類連網裝置連接使用，同時也方便管理曾經簽署文件內容。

雖然有部分功能仍需透過付費版App完成，但線上提供服務已經可以滿足使用者日常可能會用到的簽名、轉檔、合併，或是加入密碼保護等需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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