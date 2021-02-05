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外媒評華為「國產」鴻蒙作業系統 是「套上新皮」的Android 10

聯合新聞網 / T客邦

受到中美貿易戰禁令的影響，中國手機製造商華為決定跳脫 AndroidGoogle Play 生態系，打造屬於自己的鴻蒙作業系統（Harmony OS）。但是，當國外媒體親身嘗試了 Beta 中的鴻蒙系統後，卻得出了「它不過是另一個 Android」的諷刺結論。

目前華為在智慧型手機發展業務上，遇到了相當大的瓶頸，不只關鍵硬體遭限制無法取得，就連軟體方面也被西方國家全面封鎖，尤其是以 Google 為首的 Android 系統。

對此，華為決定開發自有的鴻蒙系統生態系，應對未來智慧型裝置無法使用 Android 的窘境。國外媒體 Ars Technica 透過管道試玩了一下，目前正處於 Beta 版本的鴻蒙系統，不過卻在在深入研究後發現，雖然功能跟名稱有所不同，但這款「Harmony OS」的本質，仍然是帶有華為 EMUi 介面的 Android 10，且官方對其進行了一些核心上的修改。

特別值得注意的是，在 Ars Technica 嘗試上手 Beta 中的鴻蒙系統之前，華為要求開發者必須提供護照和信用卡照片，以便進行開發人員資格審核，而且這過程不是很快結束，Ars Technica 編輯等待了整整兩天，才獲得開發者權限並進入到 Harmony OS 當中。

Ars Technica 編輯 Ron Amadeo，直接評價現在的鴻蒙系統為「沒有明顯變化的 Android 10」，該平台中所有的「Android」字串都被更改成了「HarmonyOS」，即便看起來華為已經「尋找並取代」得非常完整，但在一些小地方依然露餡，不時能看見「版本 10」之類的字眼。

Ron Amadeo 指出，對於一套處於 Beta 狀態的作業系統來說，鴻蒙系統顯然「太過完整」，一點都不像開發中平台的樣子。

Ron Amadeo 認為，假如外界真的將 HarmonyOS 定義為「全新作業系統」，那麼華為的工程師確實做得很出色，他們甚至完美複製了每一個 Android 10 具備的功能，包含手勢導航、權限設定、NFC 支付等等，甚至還有黑暗模式跟實用的通知中心。

只不過，華為鴻蒙系統中並沒有 Google Play 生態系相關軟體，就如同過往該公司在中國當地的推出的任何手機一樣。HarmonyOS 內建的 App 商店中，仍然可以找到來自 Google、微軟、Amazon 等等開發者，有限數量的部分應用程式。

來源：wccftech

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android 鴻蒙 華為 Google

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