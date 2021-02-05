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Zoom針對後疫情時代辦公模式 打造全新Zoom Rooms服務

聯合新聞網 / 楊又肇

針對目前新型冠狀病毒疫情依然未有顯著趨緩情況，Zoom宣布推出全新名為Zoom Rooms服務，讓恢復回到辦公室工作，同時允許可選擇遠距辦公模式的企業，可以透過此項服務讓員工工作模式不受限，同時也能確保員工健康安全。

在目前疫情仍未改善情況下，部分企業雖然恢復回到辦公室上班，但仍可能因為疫情等因素影響，或是基於員工需求維持部分遠距辦公情況。因此在這樣的混合工作模式，Zoom希望藉由Zoom Rooms服務使企業能有更大整合彈性，讓員工無論是否處於相同地點，依然能像在同一個辦公室內參與會議，甚至也針對後疫情時代的辦公環境提供更合適且安全的工作模式。

Zoom Rooms服務能與iOS、Android裝置配對使用，讓使用者能隨時透過行動裝置線上參與會議，或是讓外部客戶參與內部會議，即便會議主持人不在辦公室內，依然可以透過App內的控制功能主持會議進行。

而在辦公室端應用模式，則是配合硬體應用加入即時人數統計，方便確認會議室內人數是否過於擁擠，藉此確保足夠健康社交距離，另外也能透過感測元件確認會議室內的空氣品質、二氧化碳含量或揮發性有機化合物，以及整體濕度情況。

另外，Zoom Rooms服務也提供虛擬接待人員，或是自助模式，讓外部客戶造訪辦公室時，可在沒有前台人員情況下引導加入會議，同時也具備螢幕顯示畫面共享、電子白板功能，讓與會者能更方便進行會議討論。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 社交距離 Zoom

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